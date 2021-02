Fútbol/Primera.- Crónica del Atlético de Madrid - Levante, 0-2

El Levante pone la Liga patas arriba



Los granotas asaltan el Wanda y dilapidan buena parte de la ventaja del Atlético



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid ha tirado por la borda buena parte de la ventaja que tenía al frente de la Liga Santander después de perder, por primera vez en la temporada como local, ante el Levante (0-2), un rival que se convierte en su 'bestia negra' tras una semana en la que le ha arrebatado cuatro puntos y toda su confianza antes de medirse al Chelsea en la 'Champions'.



Todo marchaba sobre ruedas para un Atleti que se ha complicado la vida ante el rival más inesperado. Primero fue el empate en Valencia, en aplazado de la primera jornada, y este sábado llegó la puntilla para los de Simeone. Si bien es cierto, los colchoneros no merecieron perder, sobre todo por su gran rendimiento en la segunda mitad, en la que gozaron de hasta cinco ocasiones muy claras.



Sin embargo, la moneda salió cruz pese a la insistencia rojiblanca y la disposión ofensiva del 'Cholo', que acabó el partido volcado en el área granota. La culpa fue de la puntería, de un Dani Cárdenas excelente bajo palos -era su segundo partido como titular en LaLiga- y, por supuesto, de José Luis Morales, que no falló a su cita con el gol.



El 'Comandante' desperdició un contragolpe a los siete minutos, pero no dejó pasar la oportunidad de sacar tajada a la media hora tras una indecisión de Kondogbia en un despeje. El veterano jugador del Levante tuvo la fortuna de que su disparo fuese desviado por Felipe y Mario Hermoso haciendo imposible la parada de Oblak.



Con el gol y el bajón anímico -el Atleti suma 7 partidos seguidos encajando, su peor racha en una década- los rojiblancos no despertaron hasta la segunda muitad, pero fue entonces cuando se convirtieron en un auténtico vendaval. La más clara llegó con una falta de Luis Suárez que acabó en la madera al borde la hora de partido. Un minuto después Joao Félix tuvo dos muy evidentes.



En la primera no pudo embocar y en la segunda se topó con el tobillo de Cárdenas. El Atlético siguió y siguió sin encontrar el premio que merecía, incluso viendo cómo le anulaban un gol a Correa por presunta falta de Luis Suárez. El Levante decidió achicarse, hacerse fuerte en defensa y respirar a la contra ante tal despliegue de los de Simeone.



INSISTENCIA SIN PREMIO



Debutó Dembélé tras la PCR negativa de horas antes y le dio más profundidad a un Atleti que se vació como si no existiese el Chelsea este martes. Pero dio igual porque -tras dos nuevas ocasiones y con Oblak buscando el remate- llegó el segundo de los blaugranas y la sentencia de la tarde. Un gol de De Frutos casi desde el medio campo sin el esloveno bajo palos.



Los colchoneros se volcaron y en esa entrega acabaron regalando otros tres puntos que enloquecen el campeonato. Segunda derrota, primera en casa y posibilidad de ver cómo el Real Madrid y FC Barcelona se quedan a tres puntos si vencen sus partidos pendientes. Hay Liga y el responsable es el Levante.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 0 - LEVANTE, 2 (0-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



ATLÉTICO: Oblak; Felipe, Giménez (Lemar, min.54), Hermoso, Lodi; Llorente, Kondogbia (Torreira, min.61), Koke (M.Dembélé, min.74); Correa (Ricard, min.61), Joao Félix y Luis Suárez.



LEVANTE: Cárdenas; Coke (Son, min.71), Vezo, Malsa, Duarte, Toño García (Clrec, min.71); Róber Pier, Bardhi, Morales (Vukcevic, min.80); Rochina (De Frutos, min.62) y Sergio León (Dani Gómez, min.62).



--GOLES:



0 - 1, min.30, Morales.



0 - 2, min.95, De Frutos.



--ÁRBITRO: Melero López (C.Andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla a Vezo (min.36), Cárdenas (min.69) y Róber Pier (min.91) en el Levante; y a Lemar (min.70) y Koke (min.70) en el Atlético.



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.