Fútbol.- Sergio González: "Courtois ha hecho que nos vayamos sin puntos"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, reconoció que estuvieron cerca de puntuar ante el Real Madrid, algo que impidió Thibaut Courtois, y que tuvieron una mejor imagen que en los últimos partidos, pero lamentó que eso no sumó para salir del descenso.



"Siempre lo intentan. Hoy han hecho un partido más que correcto, hemos minimizado muchas virtudes del Real Madrid, no se ha encontrado cómodo, pero a balón parado la figura de Casemiro ha emergido por encima de los demás. En un equipo con tantos recursos han sacado el balón parado", dijo en rueda de prensa.



El cuadro pucelano perdió en casa ante un Madrid que sobre todo creo peligro a balón parado y con Casemiro, quien terminó viendo puerta en su tercer intento (0-1). El Valladolid tuvo sus ocasiones y buenas, pero se encontró con Thibaut Courtois.



"Hemos tenido dos ocasiones muy claras, y nos vamos fastidiados, no nos da puntos. Hemos trabajado el balón parado pero Casemiro ha encontrado el premio. Las dos acciones bastante claras ha estado a un buen nivel Courtois. Yo me tengo que fijar en los míos, nosotros teníamos que haber rematado un poco mejor. Courtois tanto aquí como allí nos ha hecho que nos vayamos sin puntos", terminó.