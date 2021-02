Fútbol.- Philipp Lahm descarta que Alemania pueda ser única anfitriona de la Eurocopa este verano

BERLÍN, 20 (dpa/EP)



El exinternacional alemán Philipp Lahm descartó este sábado que su país sea el único anfitrión de la Eurocopa 2020, pospuesta para este año debido a la pandemia de coronavirus, según declaró el presidente del comité organizador de la Eurocopa 2024 a la Red de Redacciones de Alemania (RND).



Lahm, campeón del mundo con Alemania en 2014, señaló que en la actualidad "ese no es un escenario" para el torneo previsto entre el 11 de junio y el 11 de julio en varios países europeos. "Está claro que nadie puede predecir lo que pasará en los próximos meses, pero de momento no está en discusión que el torneo se dispute solamente en Alemania", subrayó.



Debido a los problemas que acarrea la pandemia, han surgido discusiones en torno a modelos alternativos. Lahm continúa confiando en que la Eurocopa pueda jugarse en las 12 diferentes sedes internacionales, entre ellas Bilbao, con el estadio de San Mamés. "Esa fue y sigue siendo una buena idea", señaló.



La Federación Alemana de Fútbol (DFB) se mantiene al margen de este debate, ya que fue designada como única anfitriona para la Eurocopa 2024.



"Si hay que ajustar los planes a causa de la pandemia de coronavirus, la decisión ya no corresponde a la UEFA, sino a un plano superior, en concreto, al ámbito político", declaró.



Lahm agregó que, de ser necesario, la Eurocopa podría jugarse sin espectadores. "No creo que podamos ocupar los estadios al cien por cien hasta que comience el torneo, pero tenemos esperanzas en todo lo que esté por debajo de esa cuota", comentó.



La edición de 2020 se retrasó 12 meses y debería inaugurarse el 11 de junio en Roma, con las semifinales y la final en Londres un mes después. Múnich acogerá tres partidos de la fase de grupos de Alemania contra el campeón del mundo, Francia (15 de junio), el defensor del título, Portugal (19 de junio) y Hungría (23 de junio), además de un partido de cuartos de final el 2 de julio.