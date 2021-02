Fútbol.- Paco López: "Este equipo no para de crecer y a ver dónde está nuestro techo"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Levante, Paco López, se mostró muy contento con su equipo por ser capaz de ganar (0-1) este sábado en el Wanda Metropolitano, donde nadie lo había hecho, demostrando que sus jugadores no paran de "crecer".



"El mérito de este equipo es que cree en lo que hace. No vale la misma receta para todos los partidos. Llevamos una carga de minutos que este equipo no está acostumbrado. Hay que entender los descansos y aún así tenemos la cantidad de lesiones que tenemos. Este equipo no para de crecer y a ver dónde está nuestro techo", dijo en rueda de prensa después de la jornada 24 de LaLiga Santander.



El preparador 'granota' explicó sus intenciones en un nuevo choque ante los rojiblancos, después del empate del miércoles, un plan que funcionó sobre todo en la primera parte. "Sabíamos la idea, igualar en los carriles, por eso hemos optado por Coke y Toño, luego era que no conectaran con sus mediocentros, el trabajo de Rochina, Morales y Sergio León ha sido magnífico", afirmó.



"Con balón con Bardhi de mediocentro tener pausa y conectar con los de arriba. En la primera parte el equipo ha cumplido eso a la perfección y en la segunda hemos ido notando el talento del Atlético, pero el equipo sigue teniendo fe, es un verdadero equipo", añadió, satisfecho por una plantilla que lucha.



"Hemos encontrado un premio a algo que no es fácil de conseguir. Aquí no ha ganado nadie este año, ha estado intratable, por eso hay que dar mucho mérito a este equipo. Aquí hay 24 jugadores que se parten el pecho cada día y todos merecen jugar", terminó.