Fútbol.- Mario Hermoso: "Seguimos estando arriba, dependiendo de nosotros"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El defensa del Atlético de Madrid Mario Hermoso reconoció que no están "nada contentos" tras encajar este sábado la primera derrota en el Wanda Metropolitano ante el Levante (0-1), pero recordó que siguen "arriba" en la Liga y "dependiendo" de sí mismos.



"Es un partido exigente, muchos esfuerzos de mucha distancia, nos vamos nada contentos, hemos sido los mismos capaces de llegar a esta posición y seremos los mismos que aguantemos. Siempre hay tramos durante la temporada que no son tan buenos, esperemos que dure el menor tiempo posible. Ya pensando en el miércoles", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.



El cuadro rojiblanco cedió por la mínima a pesar de tener buenas ocasiones, en su segundo tropiezo seguido ante un Levante que ya le empató el miércoles. El Atleti sigue líder con 55 puntos por los 49 del Real Madrid y 46 del Barça con un partido menos.



"El equipo ha tenido ocasiones yo creo suficientes para meter gol, no hemos tenido fortuna, hemos vuelta a encajar goles que no podemos encajar, y esto sigue, seguimos estando arriba dependiendo de nosotros y trabajando para ello", afirmó.