Farfán, Callens y López se entrenan en Perú a la espera de 11 convocados más

Jefferson Farfán participa en un entrenamiento. EFE/ Ernesto Arias/Archivo

Lima, 20 feb (EFE).- Jefferson Farfan, Alexander Callens y Marcos López volvieron a entrenarse este sábado en la Villa Deportiva Nacional de Lima, que este lunes recibirá a otros once jugadores de equipos de la Liga 1 para comenzar a preparar los partidos de las eliminatorias del Mundial de 2022 contra Bolivia y Venezuela.

Los tres futbolistas continuaron los entrenamientos de esta semana en medio de estrictas medidas sanitarias y de manera diferenciada, ya que Farfán hizo pruebas en el gimnasio tras recuperarse de una operación a la rodilla que lo dejó fuera de los campos de juego desde fines del año pasado.

Callens y López, quienes militan en el New York City y el San Jose Earthquakes volvieron a hacer trabajos con balón en el campo de juego.

Estos dos jugadores aún permanecen en Lima a la espera de incorporarse próximamente a las pretemporadas de sus equipos en Estados Unidos, mientras que Farfan continúa sin equipo tras rechazar esta semana un ofrecimiento del Deportivo Municipal.

La FPF informó de que los entrenamientos continuarán este lunes con la participación de otros once jugadores de equipos nacionales que han sido citados por el seleccionador Ricardo Gareca.

El entrenador argentino llegó durante la noche de este viernes a Lima desde Buenos Aires y deberá pasar unos días de cuarentena por medidas sanitarias antes de dirigir en persona los entrenamientos de la selección peruana.

Gareca ha llamado para trabajar este lunes en la Videna a Horacio Calcaterra, Christopher Olivares, Martín Távara y Renato Solís (Sporting Cristal), Álex Valera, José Carvallo y Jorge Murrugarra (Universitario), Eduardo Caballero y Erinson Ramírez (Deportivo Municipal), Carlos Cáceda (FBC Melgar) y Josué Estrada (UTC).

Perú comenzará, de esa manera, a preparar los partidos de la quinta y sexta fecha de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, en las que visitará a Bolivia, el 25 de marzo, y recibirá el 30 de marzo a Venezuela.