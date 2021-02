España.-El PSOE afirma que los actos de violencia "no pueden justificarse como una defensa de la libertad de expresión"

20/02/2021 Declaraciones de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona POLITICA CAPTURA YOUTUBE



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El PSOE ha manifestado su "más rotunda condena" frente a todo acto de violencia, en referencia a las manifestaciones violentas que han tenido lugar en varios puntos de España en contra de la detención del rapero Pablo Hasel.



"Cualquier destrozo y el hecho de que haya heridos son contrarios a ejercer la libertad de expresión en una democracia plena", ha señalado este sábado la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en declaraciones difundidas a los medios.



Narbona ha insistido en que los socialistas quieren "la moderación" y ha destacado que es el momento de reiterar su "más rotunda condena frente a todo acto de violencia que no puede verse justificado como una defensa de la libertad de expresión o de la libertad de manifestación".



"En una democracia plena como la nuestra todos los derechos se pueden defender sin recurrir a ningún acto de violencia o de destrozos. Los derechos se defienden a través de la palabra, de los argumentos, a través de la política", ha reivindicado.



En este punto, Narbona ha recordado que el Gobierno tiene ya previsto realizar modificaciones en la legislación vigente "que fortalezcan los derechos de expresión, de libertad, de manifestación, pero que se defiendan siempre teniendo en cuenta que esos derechos no pueden amenazar la seguridad de nadie".



Por ello, la presidenta socialista ha hecho hincapié en pedir a los que se manifiestan estos días "que lo hagan de forma absolutamente pacífica y que no causen daños a quienes más están sufriendo las consecuencias de la pandemia y la crisis económica".