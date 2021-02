El Villarreal hace oficial la cesión de Santi Cáseres a Vélez Sarfield

Santiago Cáseres (i), centrocampista argentino del Villareal. EFE/ Christian Bruna/Archivo

Vila-real (Castellón), 20 feb (EFE).- El Villarreal hizo oficial este sábado la cesión del centrocampista argentino Santi Cáseres al Club Atlético Vélez Sarfield de su país, equipo en el que jugará como cedido hasta el mes de diciembre.

A finales de semana ambos clubes ya habían cerrado este acuerdo, por lo que el jugador ya pasó la revisión médica y, estaba a la espera de que se cerraran los últimos flecos.

Esos flecos pendientes se basaban en la posible opción de compra por parte del equipo argentino, posibilidad que no existe de forma obligatoria y la cláusula de que el Villarreal pudiera repescar al jugador en el mes de junio de ser necesario, que finalmente se ha incluido.

Con ello, Cáseres jugará como cedido en Vélez hasta el 31 de diciembre de este año, pudiendo ser recuperado por el Villarreal de necesitarlo en el mes de junio.

Esta es la segunda cesión del jugador argentino, que no parece entrar en los planes del club, tras ser una de las apuestas fuertes hace tres temporadas.

El mediocampista llegó al equipo castellonense hace tres campañas, pagando el Villarreal un traspaso cercano a los diez millones de euros, aunque tras jugar como titular en el arranque de la temporada 18-19, una lesión de rodilla truncó su proyección, pasando a ser un jugador que no entraba en los planes del técnico Javi Calleja en esa segunda parte del curso.

Desde el mes de enero de 2020 jugó como cedido en el equipo mexicano del América, con el que acabó su cesión a principios de este año.

Cáseres debía regresar al Villarreal, club con el que le resta lo que queda de esta campaña y dos temporadas más, pero desde el club español ya se dejó claro que la única opción para el futbolista era la de buscar una salida, ya fuera como cesión o un traspaso definitivo en este mercado.

Tras varias opciones, Cáseres decidió apostar por el regreso al que fue su club de origen, con el que jugará lo que resta de esta temporada.