El universo de Batman reivindica el poder femenino en la serie "Pennyworth"

Fotografía cedida este sábado, cortesía de Epix, donde se observa a la actriz británica Paloma Faith, mientras posa durante la grabación de un episodio de la serie Pennyworth. EFE/Cosrtesía Alex Bailey/Epix/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/CRÉDITO OBLIGATORIO

México 20 feb (EFE).- "Pennyworth", una serie basada en el universo de Batman, reivindica a las mujeres en su segunda temporada con figuras femeninas fuertes y poderosas luego de décadas de haber estado sometidas al poder masculino en la ficción.

"Históricamente en el universo de Batman las mujeres no han tenido el permiso de ser complejas. Normalmente el poder que se les otorgaba únicamente recaía en su valor sexual y el deseo que podían causar en los hombres y Bet es más compleja que eso", comenta este sábado Paloma Faith en una mesa redonda con medios latinoamericanos.

Faith da vida a Bet Sykes, una sádica villana parte del grupo extremista clandestino Raven Society, que pretende convertir el Gobierno del Reino Unido en un poder fascista.

Otra figura femenina esencial que mostrará cada vez más su desarrollo es la de Martha Kane (futura madre de Batman), una joven fotoperiodista que arriesgará su vida para evitar el ascenso de la Raven Society.

"Martha ha encontrando un propósito y es parte de la revolución. Tiene un mayor sentido de sí misma, ahora muestra más sobre quién es. En la primera temporada estaba apegada a lo que debía de ser una mujer en los años 60 pero todo eso lo ha dejado atrás", comenta Emma Paetz, su intérprete.

La serie, que estrena su segunda temporada el próximo 28 de febrero en Latinoamérica a través de la plataforma Starzplay, sigue las aventuras nunca antes escritas de un joven Alfred Pennyworth, quien es mejor conocido por ser el mayordomo de Batman en los cómics y películas dedicadas al famoso personaje.

Ambientada en la década de 1960 del siglo pasado, la producción se lleva a cabo en un universo realista creado por Bruno Heller, que dista mucho de las producciones características de superhéroes.

PERSONAJES MÁS PROFUNDOS

"La primera temporada fue la introducción y en la segunda se muestran más capas de nuestros personajes", apunta Faith sobre la complejidad y oscuridad que experimentarán sus personajes al iniciar esta temporada cuando la guerra civil en Londres ha estallado.

"Al inicio de la primera temporada Alfred no tenía ninguna preocupación en el mundo, ahora el haber matado a su propio padre lo pone en un lugar completamente diferente", dice Jack Bannon, protagonista de "Pennyworth", sobre su personaje.

El remordimiento de dicho suceso, la pérdida del gran amor de su vida y otros eventos, ponen sobre la mesa a un Alfred más complejo que deja un poco de lado el humor que lo caracteriza para mostrar una parte más oscura y frágil de él mismo.

"Su vulnerabilidad es algo que va a explorar pero que también la va a intentar tapar. En la primera temporada lo hacía con humor, pero en esta segunda será más cerrado e incluso más egoísta al intentar conseguir el dinero para llegar a América con su madre", añade.

Por su parte, Thomas Wayne (padre de Batman) interpretado por Ben Aldridge, vivirá el reencuentro con Martha, quien espera reciprocidad en la relación sentimental que habían comenzado a desarrollar.

Sin embargo, ella encontrará a un Wayne indispuesto y con nulas intenciones políticas que la decepcionarán.

"Wayne pasará de ser el inocente espía que conocimos, para convertirse en un hombre más cínico, más frío y menos apegado. Creo que Martha hará que regrese un poco a su sentido de justicia y honor", comenta Aldridge.

Además el creador Bruno Heller adelantó que esta temporada Martha vivirá un embarazo. Sin embargo, poco se sabe si el padre de este bebé es Thomas y si se tratará del primer avistamiento de Bruce Wayne (Batman) en la serie.

Por otro lado Paloma Faith espera que la serie genere ciertas reflexiones en torno a la realidad política por la que atraviesa el mundo.

"En paralelo se analiza la forma en la que la sociedad está caminando. Podemos ver un incremento en el contraste de la derecha y la izquierda de los gobiernos. Parece que no podemos distinguir quién es el atacante y quién es el atacado y es algo que se puede ver en el programa", dice Faith.