El peruano Santiago Ormeño vivió una metamorfosis durante la pandemia

El jugador de Puebla Santiago Ormeño festeja un gol ante Juárez, durante un partido correspondiente a la jornada 6 del torneo Guardianes Clausura 2021. EFE/ Hilda Ríos/Archivo

Puebla (México), 20 feb (EFE).- El delantero del Puebla Santiago Ormeño vivió una metamorfosis en la pandemia de la COVID-19 al pasar de jugar cuatro partidos en la primera división mexicana a convertirse en un candidato para integrar a la selección de Perú.

El fútbol mexicano suspendió el Clausura 2020 en marzo y en lo que recibió permiso de las autoridades sanitarias para volver a las canchas, organizó la eLiga Mx, un torneo del videojuego FIFA.

Representantes de los 18 equipos de la primera división tomaron las consolas para definir al primer campeón virtual.

Varios de los jugadores de la eLiga fueron elementos con poca participación en el balompié real, entre ellos el nieto del exguardameta peruano Walter Ormeño, quien con 26 años no estaba ni cerca de consolidar su carrera en el Puebla.

Ormeño vio a la eLiga como la oportunidad para demostrarse que lo único que le faltaba para ser un buen futbolista era la confianza en sí mismo.

"Mi paso por la eLiga me dio una confianza grande y por eso he logrado destacar. Me ha ayudado a tener éxito en el fútbol real, fue un impulso porque antes no estaba 100 por ciento convencido de lo que quería y era, ahora soy más decidido", explicó Ormeño a Efe al referirse a su antes y después El carisma de Ormeño durante la transmisiones le permitió volverse una celebridad en las redes sociales y por primera vez, la prensa habló de él.

Junto a su cambio de mentalidad, el oriundo de Ciudad de México, con ascendencia peruana, inició desde ocho meses antes un cambio en su alimentación que mejoró su forma física.

Los cambios le permitieron estar listo para la reanudación de la Liga Mx en el Apertura 2020, torneo en el que el entrenador peruano Juan Reynoso le dio la oportunidad de jugar como titular desde la primera jornada.

El confiado Ormeño se puso la meta de ser el primer jugador en marcarle al Mazatlán FC, nuevo equipo de la Liga Mx, y con nueve minutos de iniciado el partido, el peruano empujó a la portería el 0-1 en el marcador. Desde ese momento Ormeño se convirtió en el delantero mexicano con más goles en la temporada 2020-2021 de la Liga Mx, con 11 dianas.

En el presente Clausura 2021, el jugador con doble nacionalidad suma cuatro goles, dos menos que los líderes, los argentinos Pedro Alexis Canelo, de Toluca, y Nicolás Ibáñez, del San Luis.

Ormeño está a la espera de la lista de Perú para la Fecha FIFA de marzo, en la que el delantero del Puebla definirá si juega para el país sudamericano o se decanta por México, que sufre por falta de delanteros y podría tomarlo en cuenta.

El Tri necesita atacantes para sus próximos compromisos ya que su mejor artillero, Raúl Jiménez, se recupera de una fractura de cráneo, Javier Hernández y Alan Pulido están sin actividad en la MLS y José Juan Macías jugará en el Preolímpico de la Concacaf.