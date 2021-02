El Levante instala la duda en el líder

El jugador del Levante Jorge de Frutos, celebra su gol durante el partido de LaLiga Santander de la jornada 24 contra el Atlético de Madrid, en el estadio Wanda Metropolitano en Madrid. EFE/ Chema Moya

Madrid, 20 feb (EFE).- En el momento más inesperado llega un momento previsible. El ritmo de récord en tiempos tan complicados para el fútbol que imprimía el Atlético de Madrid era imposible sostenerlo en el tiempo. Su primera derrota de local, la segunda en todo el campeonato, ante un Levante que le empató entre semana, instala la duda y abre la oportunidad a los perseguidores. El Real Madrid, pese a su plaga de bajas, no la desaprovechó.

A solo tres puntos, que podrán ser seis cuando el Atlético recupere el partido que le falta por jugar, se acostó el equipo de Zinedine Zidane. Se está haciendo fuerte en la dificultad. Con nueve bajas, sin su columna vertebral -ni Sergio Ramos, Eden Hazard o Karim Benzema- pero con Thibaut Courtois en la portería. Fue salvador el portero belga con varias intervenciones salvadores, especialmente una a bocajarro de Fabián Orellana. Y apareció Casemiro para, en su tercer intento, corregir la falta de gol madridista, especialista en acciones a balón parado (0-1).

Saltó al césped del José Zorrilla sintiendo que disponía de una oportunidad que no podía dejar escapar. El Levante había conquistado por primera vez el Metropolitano en un día perfecto para estrenar varias estadísticas positivas. Su primer partido con portería a cero de visitante. El primer triunfo, al séptimo intento de Paco López, ante el Atlético de Madrid. Un técnico que hace meses se vio fuera y tiene al conjunto granota acercándose cada jornada a puestos europeos y a un paso de una histórica final de Copa del Rey.

Transcurre el Atlético de Madrid por los momentos de mayores dudas defensivas del curso. Nunca fue tan endeble. Siete jornadas consecutivas encajando goles. En muchas de ellas obligado a remontar. En esta ocasión no lo consiguió por la falta de acierto en la definición. Hasta 28 remates, once a puerta, para estrellarse con la gran actuación del portero Dani Cárdenas.

El 'Comandante' Morales perdonó el primer desajuste defensivo rojiblanco, pero se quitó la espina en el segundo y el Levante aguantó los arreones del líder hasta aprovechar un regalo de Marcos Llorente en el último segundo del tiempo añadido, con Oblak en el área contraria para rematar un córner y un centro con dudas que aprovechó De Frutos para sentenciar desde 50 metros.

LaLiga Santander se queda sin feudos inexpugnables. El del Atlético de Madrid fue el último y el siguiente encuentro que acogerá, tras la compleja visita al estadio de la Cerámica, será el derbi ante el Real Madrid que toma un cariz decisivo. A la espera del duelo del Barcelona ante el Cádiz, la lucha por el título recobra la emoción.

No falta en otras zonas de la clasificación. La lucha por la supervivencia en la elite tuvo un giro para el Elche con la llegada de Fran Escribá. El regreso del técnico finalizó el desplome e impulsó un triunfo tras 16 jornadas sin saborearlo. Un solitario tanto fue suficiente para agravar los problemas del Eibar, ahora penúltimo. El testarazo certero del central Dani Calvo nada más superar la media hora fue decisivo.

Del apuro y la dura crítica a la imagen de dejadez que dejó en el estadio Alfredo di Stéfano también salió el Valencia. Lo hizo con dos goles en el tiempo añadido, cuando el partido se escapaba y el Celta pagaba jugar en inferioridad numérica desde el minuto 60 por la expulsión de Rubén Blanco al medir mal en una salida y derribar a Maxi Gómez. El premio buscado llegó con la conexión de Kang In y Manu Vallejo, una pared entre líneas con buena definición del delantero que desataba la locura en el minuto 93.

Daba tiempo cuatro minutos después a Kevin Gameiro para poner el broche (2-0) y castigar de nuevo a un Celta que acusa cada ausencia de Iago Aspas. Cuatro derrotas y un empate en los cinco últimos partidos sin su gran referente.

Roberto Morales