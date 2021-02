EEUU/Afganistán.- Estados Unidos piensa que la violencia en Afganistán es "demasiado elevada" para retirar las tropas

10/02/2021 Personal de la Brigada Logística en Afganistán. POLITICA ESPAÑA EUROPA ARAGÓN SOCIEDAD BRILOG.



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha confirmado este viernes que aún no hay decisión firme sobre la permanencia de las tropas en Afganistán debido a que la violencia que existe en el país es "demasiado elevada".



"Es necesario avanzar en las negociaciones dirigidas por los afganos", ha reconocido Austin en una rueda de prensa en el Pentágono, a lo que ha añadido que "estamos comprometidos con un final responsable y sostenible de esta guerra".



Esta posición fue acordada tras la reunión del pasado jueves entre las potencias internacionales. "Hice hincapié en nuestro compromiso férreo con la OTAN", ha añadido el secretario.



El anuncio choca con la idea inicial de la Alianza Atlántica de adoptar una posición en firme durante estas reuniones, no obstante, Austin ha defendido esta postura porque se ha tomado en virtud de "evitar que Afganistán se convierta en un refugio para los grupos terroristas".



"Somos conscientes de los plazos que se avecinan", ha incidido Austin, a lo que ha añadido que conforme avancen las revisiones de su posición en este tema, "consultaremos con nuestros aliados internacionales y con el gobierno de Afganistán". "No habrá sorpresas", ha zanjado.



Estados Unidos firmó un acuerdo con los talibanes en febrero de 2020 que prevé la retirada gradual de todas las fuerzas de la OTAN del país. A cambio, los talibanes se comprometieron a renunciar a la violencia y a entablar conversaciones de paz con el gobierno.