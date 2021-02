Danna Paola participa en la banda sonora de 'Raya y el último dragón', la nueva película de Disney

20/02/2021 Danna Paola EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR DISNEY



MADRID, 20 (CHANCE)



Con motivo del estreno de la próxima película de Disney Raya y el Último Dragón el próximo 5 de marzo, la cantante y actriz mexicana Danna Paola pondrá voz a una de las canciones principales: 'Hasta vencer', que aparece en los créditos finales.



El tema formará parte de banda sonora en español de la película y se trata de una colaboración para España y Latinoamérica. Además, Danna Paola pondrá voz a la protagonista, Raya, en la versión en español latinoamericano de la película.



"El proceso fue muy interesante, me divertí y me emocioné mucho y creo que Raya se ha vuelto uno de mis personajes favoritos". Y agregó "Estoy feliz de participar en la película con una canción tan mágica como "Hasta vencer", sé que los fans se emocionarán muchísimo al escucharla".



Danna Paola nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México, y a los 25 años se ha posicionado como una de las cantantes y actrices más destacadas de los últimos tiempos y la nueva Princesa del Pop Latino. Danna Paola lanzó su álbum debut Mi Globo Azul a la edad de seis años y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos. Su versatilidad la hizo participar en el doblaje de películas de talla mundial como Home y ENREDADOS, de Walt Disney Animation Studios, donde prestó su voz al personaje de Rapunzel en la versión en español para Latinoamérica y donde también colaboró con la banda de sonido para la región; y en el cine mexicano con películas como Arráncame la Vida y Lo Más Sencillo es Complicarlo Todo.



Con una carrera de más de 21 años, es reconocida internacionalmente por su participación en decenas de telenovelas, series y otros proyectos televisivos de éxito nacional e internacional, incluyendo Elite, Rayito de luz, María Belén, ¡Vivan los niños!, De pocas, pocas pulgas, Amy, la niña de la mochila azul, Pablo y Andrea y Atrévete a soñar. En teatro, protagonizó, entre otros proyectos, la primera versión en español del musical Wicked y fue descrita por Broadway como un "orgullo latino" por su increíble rango y habilidad vocal que ha sorprendido al público en los Estados Unidos y América Latina.