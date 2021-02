18/09/2020 Coronavirus.- México y EEUU amplían las restricciones en la frontera común por el coronavirus hasta el 21 de marzo. México y Estados Unidos mantendrán las restricciones impuestas en la frontera común al tránsito terrestre "no esencial" por la pandemia del coronavirus hasta el próximo 21 de marzo. POLITICA CENTROAMÉRICA NORTEAMÉRICA LATINOAMÉRICA MÉXICO INTERNACIONAL NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS BRYAN SMITH / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Exteriores de México ha anunciado la prórroga de la medida a través de un mensaje en su perfil de Twitter, en el que ha precisado que las restricciones se mantendrán en los "mismos términos en que se han desarrollado desde su implementación" en la misma fecha del año 2020.



Esta decisión se ha tomado "tras revisar el desarrollo de la propagación de la COVID-19 y debido a que diversas entidades federativas se encuentran en color naranja en el Semáforo Epidemiológico", según han informado las autoridades mexicanas.



En concreto, ha sido México quien ha planteado a Estados Unidos la extensión, por un mes más, de las restricciones al "tránsito terrestre no esencial en su frontera común".



El cierre de las fronteras de Estados Unidos con México se llevó a cabo el pasado 21 de marzo de 2020 para viajes no esenciales.