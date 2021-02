Coronavirus.- La OMC pide a Reino Unido que comience a compartir ya sus vacunas con los países más desfavorecidos

15/02/2021 La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala. POLITICA ECONOMIA EMPRESAS OMC



La nueva directora general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, ha pedido a Reino Unido que no aguarde a tener un excedente de vacunas para empezar a compartirlas con países más pobres, al entender que el país no se va a quedar sin inoculaciones y puede estabilizar el ritmo de distribución global.



"No creo que haya que esperar a un excedente cuando ya hay gente que la tiene. Creo que si van a hacer una donación deberían hacerla ahora, porque el acceso igualitario para los países pobres beneficia a los países ricos", estimó en declaraciones a la cadena BBC.



Los expertos señalan también que una donación inmediata contribuye a impedir que el virus siga mutando en cepas que podrían ser más difíciles de erradicar, a pesar de la vacuna.



"La naturaleza de la pandemia y la mutación de muchas variantes provoca que ningún país puede sentirse seguro hasta que todos los países hayan tomado precauciones para vacunar a su población", ha coincidido la directora general de la OMC, quien fuera presidenta de la alianza mundial de vacunas, GAVI.



Estas declaraciones responden a los comentarios realizados este viernes por el primer ministro británico, Boris Johnson, quien sí comentó que Reino Unido esperará a que la población esté vacunada antes de donar un excedente de los fármacos.



En este sentido, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, recomendó ese mismo día la adopción de un plan de vacunación global bajo los auspicios del G20 y en línea con la petición del presidente francés, Emmanuel Macron, quien estimó que los países ricos podrían dar hasta un 5 por ciento de sus vacunas a los más desfavorecidos.