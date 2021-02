Congreso brasileño avala la prisión de un diputado que insultó a altos magistrados

Fotografía de archivo fechada el 26 de noviembre de 2020 que muestra al diputado brasileño Daniel Silveira. EFE/ Joédson Alves/ARCHIVO

Brasilia, 19 feb (EFE).- La Cámara de Diputados de Brasil votó este viernes a favor de la prisión del congresista brasileño Daniel Silveira, quien fue arrestado el martes después de divulgar un vídeo en sus redes sociales en los que insulta con palabras de grueso calibre y amenaza a varios magistrados de la Corte Suprema del país.

Con 364 votos a favor de la prisión, 130 en contra y tres abstenciones la Cámara baja avaló la continuidad de la prisión del diputado, un abogado y expolicía militarizado que integra la base aliada del presidente Jair Bolsonaro y ya venía siendo investigado por otras acusaciones.

La instructora del caso en el regimiento interno de la Cámara baja, la diputada Magda Mofatto, del derechista Partido Social Liberal (PSL), la misma formación del parlamentario preso y de la que formó parte Bolsonaro para llegar al poder en 2018, emitió un parecer favorable al encarcelamiento de Silveira.

Al argumentar su voto, Mofatto dijo que su colega de partido usó el mandato parlamentario como una "plataforma para propagación del discurso do odio", "atacó la democracia y las instituciones" y defendió "los golpes de Estado y de incitación a la violencia contra autoridades públicas".

Silveira fue preso casi a la medianoche del martes por determinación del magistrado Alexandre de Moraes, que ordenó la detención inmediata del congresista en la ciudad de Petrópolis, en la región serrana de Río de Janeiro.

"Las manifestaciones del parlamentario, por redes sociales, se revelan gravísimas, pues no sólo atacan la honorabilidad y constituyen amenaza ilegal a la seguridad de los magistrados del Supremo Tribunal Federal, sino que también se revisten de clara intención de impedir el ejercicio de la judicatura", apunto de Moraes.

El magistrado citó en su sentencia las "reiteradas" afrentas de Silveira, quien es investigado por supuestamente financiar actos antidemocráticos el año pasado en los que los manifestantes pedían el cierre del Supremo a través del acto AI-5, usado por la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985.

El AI-5 son las siglas del llamado Acto Institucional 5, un paquete de medidas antidemocráticas aplicado en 1968 por el régimen y mediante el cual aumentó la represión, se proscribió a varios partidos políticos y se cesó a decenas de parlamentarios opuestos a la dictadura, de la que Bolsonaro es un nostálgico admirador.

La decisión del magistrado fue ratificada después por unanimidad por el plenario de la corte.

Silveira, horas antes del arresto, había publicado un vídeo en el que dijo que los magistrados "no sirven para mierda alguna en este país, no tienen carácter, ni escrúpulo, ni moral" y, a su juicio, "deberían ser destituidos para nominación de otros once nuevos magistrados".

El parlamentario se despachó en ofensas contra los miembros del Supremo después de una declaración del magistrado Edson Fachin, que consideró como "intolerable e inaceptable" cualquier intervención contra el poder Judicial, como insinúo en 2018 el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, el general Eduardo Villas Boas.