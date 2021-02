Confirman científicamente primer caso de reinfección de covid-19 en Panamá

Panamá acumula hasta la fecha 5.711 muertes por la covid-19 y 335.339 casos en más de 11 meses de pandemia, de acuerdo con datos epidemiológicos del Minsa. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 20 feb (EFE).- Un primer caso de reinfección del coronavirus SARS-CoV-2 fue confirmado científicamente en Panamá luego de una serie de secuencias del primer y segundo virus por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), informó el Ministerio de Salud (Minsa).

El doctor Juan Pascale, jefe del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud, dijo que Panamá se convierte (así) en uno de los primeros países del mundo en confirmar un caso de reinfección del coronavirus en una misma persona 6 meses después de haberse infectado".

Pascale destacó que en el mundo se reportan científicamente menos de 50 casos de reinfección, por lo que esta investigación hecha en Panamá posiciona al Icges como un ente de investigación científica a nivel regional.

"No es fácil confirmar reinfecciones, hay muchos sospechosos de que se han reinfectado, pero poder confirmarlo es muy difícil porque hay que tener la muestra vieja, la muestra actual, secuenciar ambas y compararlas", afirmó Pascale.

Sandra López, jefa del departamento de Investigación en Virología del Icges y una de las encargadas de la investigación, indicó que los primeros casos de reinfección se reportaron en junio pasado tras una segunda ola de síntomas clínicos de la covid-19.

Pero, según con lo detallado por López, entre todas esas posibles reinfecciones "se necesita tener la muestra la primera y la segunda y hacer los estudios científicos que arrojen una reinfección".

"En este caso se logró secuenciar el primer y segundo virus determinando que a pesar de que son del mismo linaje tiene 20 mutaciones distintas, (y) de las mutaciones del segundo virus hay 10 cambios en las proteínas del virus, eso indica que hay reinfección porque los coronavirus son distintos genéticamente", explicó López.

Alexander Martínez, director del departamento de Genómica del Icges, dijo que para confirmar un caso de reinfección hay criterios que los pacientes deben cumplir, y que además no se trate de una "persistencia" del primer virus.

Quiere decir, resaltó Martínez, que se puede dar la situación de que la persona permanezca con el primer virus hasta 6 meses. "Son casos excepcionales, pero pueden darse", precisó.

Pascale aseguró que incluso en la investigación se descubrió "una variante diferente aquí en Panamá" del nuevo coronavirus SARS-CoV2 que produce la covid-19.

En enero pasado, el Icges informó que detectó un 70 % de casos de la covid-19 con la variante o mutación D614G, no tan patógena como la hallada en el Reino Unido pero sí bastante infecciosa y transmisible.

Panamá acumula hasta la fecha 5.711 muertes por la covid-19 y 335.339 casos en más de 11 meses de pandemia, de acuerdo con datos epidemiológicos del Minsa.