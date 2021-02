Comienza la vista de la apelación a la pena de prisión dictada contra Navalni

EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

Moscú, 20 feb (EFE).- El Tribunal de Moscú comenzó hoy la vista de la apelación a la sentencia que convirtió en efectiva la pena suspendida de 3,5 años de prisión a la que el líder opositor ruso Alexéi Navalni fue condenado en 2014 en un juicio calificado de "arbitrario" por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

"¿Por qué estamos aquí?", preguntó Navalni al comienzo de la audiencia en alusión a que la vista se celebra en el tribunal distrital Babushkinski, y no en la sede del Tribunal de la ciudad de Moscú, informó desde el medio digital independiente Meduza.

El magistrado contestó que la decisión de trasladar la vista favorece a los intereses del propio Navalni y evita desplazamientos innecesarios de sus abogados ya que en pocas deben comparecer ante el tribunal Babushninski para escuchar la sentencia del juicio que se le sigue al político por presunta difamación de un veterano de la Segunda Guerra Mundial

"Sería mejor que me dejaran en libertad. Hay una resolución al respecto del TEDH", dijo desde la "pecera" Navalni, a lo que el juez replicó: "No se preocupe, también hablaremos de ello".

El líder opositor fue arrestado el pasado 18 de enero a su regreso de Alemania, donde fue tratado durante varios meses de un envenenamiento con una sustancia tóxica militar del clase Novichok, del que responsabilizó directamente al presidente de Rusia, Vladímir Putin.

El pasado 2 de febrero, en el juicio que hizo efectiva la pena suspendida de prisión, Navalni afirmó que Putin pasará a la historia como "Vladímir el Envenador"

El encarcelamiento del opositor destató las mayores protestas callejeras de los últimos años en Rusia, en el curso de la cuales más de 10.000 personas fueron detenidas.