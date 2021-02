Colombia.-El jefe del Ejército colombiano carga contra las "víboras" tras las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales

20/02/2021 El comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, Enrique Zapateiro, junto al presidente Iván Duque. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, el general Enrique Zapateiro, ha generado una agria polémica en Colombia tras criticar a las "víboras" que atacan al Ejército después de que la Jurisdicción Especial para la Paz informara de que entre 2002 y 2008 las ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos" atribuidos a los militares eran 6.402, el triple de los reconocidos por la Fiscalía. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, el general Enrique Zapateiro, ha generado una agria polémica en Colombia tras criticar a las "víboras" que atacan al Ejército después de que la Jurisdicción Especial para la Paz informara de que entre 2002 y 2008 las ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos" atribuidos a los militares eran 6.402, el triple de los reconocidos por la Fiscalía.



"Somos soldados del Ejército, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos", ha publicado Zapateiro en Twitter junto a un video de la BBC de 2016 sobre la persecución de unas serpientes a una iguana marina en la isla de Galápagos, pero editado con citas bíblicas.



"Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros", apunta el mensaje del general Zapateiro.



En respuesta, la presidenta de la Asociación de las Madres de los Falsos Positivos (MAFAPO), Jacqueline Castillo, ha afirmado que "no somos víboras venenosas". "Somos madres doloridas, que perdieron sus hijos, asesinados miserablemente por quienes dicen llamarse héroes de la patria", ha apuntado en declaraciones a la emisora colombiana Caracol Radio.



Desde la asociación han advertido que esta cifra de la JEP "será mucho mayor con el paso del tiempo" y las investigaciones. "Somos madres que no desfalleceremos porque tenemos que seguir esta lucha y con toda seguridad esta cifra que acaba de dar la JEP seguirá en aumento".



El director para las Américas de Human Rights Watchs (HRW), José Miguel Vivanco, también ha emplazado a Zapateiro a aclarar el sentido de la publicación, porque "sería muy grave que el Ejército pretenda intimidar a un tribunal".



El propio Zapateiro ha salido al paso de estas acusaciones con un hilo de mensajes en Twitter y ha asegurado que era un mensaje "metafórico" y que se refería como "víboras" a los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los Pelusos, los Caparros y las disidencias armadas, así como el narcotráfico y las economías ilícitas.



Para Zapateiro, su publicación no hace referencia a la "dignidad de las instituciones". "El Ejército ha sido, es y seguirá siendo totalmente respetuoso de la institucionalidad, la división de las ramas del poder público y, en especial, de los pronunciamientos y decisiones en sede judicial", ha subrayado el general.