Chile.- Al menos 19 detenidos y cinco carabineros heridos en una nueva jornada de protestas sociales en Chile

20/02/2021 Un vehículo de Carabineros incendiado durante las protestas sociales en Chile POLITICA SUDAMÉRICA CHILE JOSÉ FRANCISCO ZUÑIGA/ AGENCIAUNO



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Al menos 19 personas han sido detenidas y hay 20 agentes de Carabineros heridos en los disturbios ocurridos durante la jornada del viernes en el marco de las movilizaciones sociales que sacuden al país andino desde hace meses.



Las protestas se han centrado de nuevo en la plaza Baquedano de Santiago de Chile y han obligado a desviar el tráfico del centro de la capital y al cierre de algunas estaciones del Metro, como Baquedano y Universidad Católica, según recoge el diario chileno 'La Tercera'.



Además, se ha denunciado que una persona habría resultado atropellada por un vehículo policial durante el procedimiento de Carabineros para dispersar a los manifestantes.



Tras los incidentes, el general jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, Marcelo Araya, ha declarado que “lo que vemos los viernes en Plaza Italia no son protestas, es vandalismo, es delincuencia”.



"Carabineros de Chile no está en contra de las manifestaciones, pero debe haber un orden. Una cosa son las protestas, muchas veces pacíficas, y otra son actos vandálicos que están terminando por saturar no solo los inmuebles públicos y privados, sino a los ciudadanos que quieren tener una vida tranquila", ha afirmado en declaraciones a 'La Tercera'.



Además, ha indicado que "entre enero de 2020 y febrero de este año, en todo Chile, han ocurrido 13.618 eventos violentos, donde poco más de 9.000 son desórdenes y casi 2.000 son ataques directos a Carabineros, generalmente con bombas molotov".



El 18 de octubre de 2019 marcó el inicio de las mayores movilizaciones sociales de la historia reciente de Chile. Comenzaron como una movilización contra la subida del precio del transporte público, pero desembocaron en denuncias más amplias en contra de la desigualdad social y a favor de una nueva Constitución, que se plasmará a partir de la elección de una Asamblea Constituyente tras las elecciones previstas para el próximo 11 de abril.



El papel de las fuerzas de seguridad, especialmente de Carabineros, ha sido objeto de análisis y críticas en este último año, sobretodo por los posibles excesos cometidos en sus intervenciones. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tiene registradas más de 2.500 denuncias y unas 3.000 víctimas por abusos entre octubre de 2019 y marzo de 2020.