Cayetano, cansado de la polémica 'Cantora', estalla y asegura no querer saber nada de la venta

20/01/2018 Cayetano Rivera, de lo más atento durante un coloquio taurino



Mucho se está hablando de la venta de Cantora, sobre todo durante estos días en los que se ha asegurado públicamente que Kiko Rivera tendría ya comprador de su parte de la finca y que, detrás de éste, estarían sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera. Algo que no solamente sería un bombazo informativo, sino que terminaría por romper los lazos entre Isabel Pantoja y su hijo.



Hoy, Francisco Rivera ha negado rotundamente para la revista ¡HOLA! que él esté detrás de la venta de Cantora, pero su hermanos Cayetano, que sabemos que es muy discreto con los medios de comunicación, no se ha pronunciado hasta ahora.



Hemos hablado con el torero y nos ha confesado estar cansado de todo lo que se está diciendo y ha estallado: "Os pido por favor que no me preguntéis más, ya os lo ha dicho mi hermano Francisco". En cuanto le hemos comentado las últimas informaciones que aseguran que él y su hermano están detrás de la venta de la finca, el maestro ha asegurado que no quiere saber nada: "Quiero que me dejéis de este tema de por vida".



De esta manera, Cayetano Rivera se pronuncia por primera vez sobre la posible venta de a parte de Cantora que le corresponde a su hermano, Kiko Rivera, y ha dejado claro de una vez por todas que no tiene nada que ver con la gestión que se está llevando.