Carmen Borrega enfrenta a dos productoras

30/10/2020 Carmen Borrego, tras su paso por la peluquería EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



Carmen Borrego la ha vuelto a liar y lo cierto es que ya no sabemos si lo hace inconscientemente o lo hace a sabiendas de que va a formar un circo mediático del que va a salir beneficiada por consumir más minutos en la gran pantalla. Independientemente de eso, la hermana de Terelu Campos se ha metido en un buen follón y es que en problema que tiene ahora mismo en lo alto no es por unas declaraciones o por una exclusiva, sino por un juego sucio que le va a salpicar en su cara en cuanto tenga que dar explicaciones públicamente.



De una manera o de otra, la hija de María Teresa Campos consigue ser siempre el centro de la polémica y en esta ocasión ya se puede ir preparando los motivos que va a dar... Recordemos qué es lo que ha pasado. David Valldeperas hablaba hace dos días sobre las nuevas negociaciones que había con Carmen para que volviese al programa y lo cierto es que desde que se hiciera pública la vuelta de la hermana de Terelu, todo ha cambiado.



El director de 'Sálvame Diario' se ha quedado muy sorprendido con la forma de comportarse de Carmen Borrego, ya que ha negado la mayor sabiendo que sí había negociado con 'Sálvame'. Lo que más le debería preocupar ahora a la colaboradora es que ha podido llevar esa negociación en secreto, sin decirle nada a la productora con la que tiene contrato los fines de semana.



Esta tarde en 'Viva la vida', Carmen tendrá que explicar mirando a cámara qué es lo que ha pasado y lo que no podrá hacer es negar que David Valldeperas ha mentido, ya que además de ser amigo íntimo de Raúl Prieto, director de 'Viva la vida', no se ha inventado lo que ha ocurrido estas últimas semanas.