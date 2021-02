Candidato indígena insiste en ser víctima de un supuesto fraude en Ecuador

El candidato presidencial indígena ecuatoriano Pachakutik, Yaku Pérez. EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 20 feb (EFE).- El indígena ambientalista Yaku Pérez insistió este sábado en su denuncia de un presunto fraude en las elecciones presidenciales de Ecuador, en las que asegura haber ganado un puesto para disputar el balotaje con el candidato presidencial correísta Andrés Arauz.

Pérez encabezó la marcha indígena por la democracia y contra el fraude que, en su cuarta jornada, llegó a la provincia de Chimborazo y que tiene como meta reunir a cientos de personas en Quito el próximo martes para exigir el recuento de la totalidad de los votos en la provincia del Guayas y del 50 % de otras 16.

"No es una vanidad ser presidente, no es una obsesión de mi parte", dijo en una alocución en una de las paradas en la localidad de Chunchi, en donde aseguró que lo que quieren es que quien llegue al palacio de Carondelet sea "alguien del pueblo".

"Alguien que ha saboreado las injusticias, que entienda a los más pobres, a los más desvalidos, a los de a pie. Alguien que ha sufrido en carne propia va a entender el dolor que sufrimos familias enteras todos los días", apuntó.

Y añadió que él busca evitar que "se sigan robando la plata de los ecuatorianos, que la corrupción siga campante y la pobreza siga creciendo y nosotros sigamos siendo excluidos".

La cuarta jornada de la caminata se dio mientras en la capital ecuatoriana, Quito, el Consejo Nacional Electoral (CNE) instalaba una sesión para proclamar los resultados oficiales preliminares de los comicios, aunque la sesión quedó suspendida para reanudarla probablemente a las 17.00 hora local (22.00 GMT).

Pérez considera que si no pasa a la segunda vuelta será a causa de un supuesto fraude.

"Este robo que nos piensan hacer, no están robando a Yaku Pérez, están robando a ustedes, a todo un proyecto, un futuro, un sueño que salió desde abajo, desde el pueblo, desde las calles", dijo antes de invitar a los oyentes a avanzar hasta Quito para demostrar que el voto "está en nuestro corazón".

Y aseguró que si no hubiesen conseguido los votos, hubiesen felicitado a quien pase a segunda vuelta, "pero aquí hay fraude. ¿Cómo es que en tres días estamos en segundo lugar y en el cuarto nos ponen en tercer lugar?... eso es fraude".

"Encontrar papeletas en los tachos de la basura, encontrar papeletas alteradas, infladas para uno y restadas hacia nosotros, eso es no jugar limpio", comentó megáfono en mano.

Tras hablar de lo dura que es la vida en el campo, Pérez apuntó: "Algún rato, cuando lleguemos a la Presidencia, no habrá tanto dinero para hacer milagros, no soy santo para hacer milagros, pero sí mi compromiso de cuidar el ultimo centavito, para que sea invertido en agricultura, ganadería, obras sociales para todo el pueblo ecuatoriano".

La caminata que encabezó Pérez avanzaba llevando una inmensa bandera de Ecuador que sostenían varios marchantes, mientras decenas de manifestantes portaban banderas multicolores del movimiento indígena.

Los marchantes avanzaban coreando "el voto del pueblo se debe respetar, no permitiremos fraude electoral", "fraude no, transparencia sí", "aguanta Yaku, que el pueblo se levanta" y "Yaku, amigo, el pueblo está contigo".

Asimismo, coreaban su demanda de que se abran las urnas y se preguntaban ¿por qué tanto miedo a abrir las ánforas?".