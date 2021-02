Brasil supera las 245.000 muertes por covid-19, tras sumar otras 1.212

En las últimas 24 horas, el gigante suramericano registró 1.212 nuevos decesos por la covid-19, lo que elevó el total de fallecidos a 245.977, según los datos más recientes difundidos por la cartera. EFE/Raphael Alves/Archivo

Sao Paulo, 20 feb (EFE).- Brasil superó este sábado la marca de 245.000 muertes por el nuevo coronavirus, mientras que el número de casos confirmados ya sobrepasa los 10,1 millones, informó el Ministerio de Salud.

En las últimas 24 horas, el gigante suramericano registró 1.212 nuevos decesos por la covid-19, lo que elevó el total de fallecidos a 245.977, según los datos más recientes difundidos por la cartera.

Por su parte, la cifra de contagiados llegó a 10.139.148, después de que las autoridades reportaran 57.472 nuevas infecciones en el mismo periodo.

La tasa de mortalidad se sitúa ahora en los 117 decesos por cada 100.000 habitantes, en tanto que la incidencia es de 4.825 infectados en la misma proporción.

Sin embargo, las cifras podrían ser aún mayores, ya que tanto los casos como las muertes suelen bajar los fines de semana debido a la falta de personal para recopilar los datos, que solo terminan de ser consolidados los martes.

El Gobierno informó además de que 9.067.939 personas se han recuperado de la covid-19, mientras que 825.232 se encuentran bajo observación médica.

Los números confirman a Brasil, con sus 212 millones de habitantes, como el segundo país del mundo con el mayor número de óbitos por el coronavirus, después de Estados Unidos, y el tercero con más infectados, tras la nación norteamericana e India.

El gigante latinoamericano atraviesa una avasalladora segunda ola de la emergencia sanitaria y ha visto su campaña de vacunación, iniciada hace un mes, paralizarse en varias ciudades por la falta de vacunas.

Asimismo, ante el recrudecimiento de la pandemia, al menos seis de los 27 estados brasileños han decretado toques de queda para reducir la propagación de la covid-19, en momentos en que la situación se agrava debido a la circulación de nuevas variantes más virulentas que la cepa original.

Este sábado, la Gobernación del sureño estado de Río Grande do Sul determinó la prohibición de cualquier actividad, entre las 22.00 horas y las 5.00 horas de la mañana siguiente, hasta el próximo 2 de marzo.

La medida es similar a los toques de queda ya adoptados en otras regiones brasileñas, como los estados de Paraná, Ceará, Bahía, Mato Grosso do Sul y Amazonas, o la ciudad paulista de Araraquara, que anunció además hoy un confinamiento masivo de 60 horas a partir del mediodía de este domingo.

GOBIERNO AUTORIZA COMPRA DE LAS VACUNAS RUSA E INDIA

En medio del agravamiento de la pandemia, el Gobierno brasileño confirmó este sábado que dispensará el proceso de licitación para la adquisición de las vacunas anticovid Sputnik V, de Rusia, y Covaxin, del laboratorio indio Bharat Biotech.

La iniciativa, según explicó el Ministerio de Salud en un comunicado, visa "dar celeridad" al proceso de compra de los antídotos una vez aprobados por la agencia reguladora de salud, en momentos en que la campaña nacional de vacunación ya se ha paralizado en varias ciudades debido a la escasez de nuevas dosis.

La cartera espera adquirir 10 millones de dosis de la fórmula rusa, por un valor de 118,8 millones de dólares, y otras 20 millones de dosis del antígeno indio, con una inversión prevista de 300 millones de dólares.

Las negociaciones con los representantes de los laboratorios en Brasil "prevén entregas escalonadas" entre los meses de marzo y mayo.

No obstante, el Ministerio de Salud condicionó la compra de las vacunas a la autorización de las fórmulas por parte de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que todavía aguarda que los laboratorios sometan los datos referentes a la eficacia y seguridad de los inmunizantes para iniciar el proceso de evaluación sobre su uso en carácter de emergencia.

Brasil arrancó su campaña nacional de vacunación el pasado 17 de enero con 12 millones de dosis (2 millones del antídoto del laboratorio anglo-sueco AstraZeneca y 10 millones del antídoto chino Coronavac), pero la falta de nuevas vacunas y de insumos para la fabricación local amenazan la continuidad de la inmunización.