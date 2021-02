Ana Obregón reivindica la necesidad de las vacunas y le lanza varias preguntas a Pedro Sánchez

01/01/1970 ANA GARCIA OBREGON EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 20 (CHANCE)



Hace varios días veíamos como Ana Obregón volvía a sonreír al estar celebrando el cumpleaños de su padre junto a su madre y hermanas... lo cierto es que la actriz nos volvía a regalar una de sus mejores fotografías con esa sonrisa que tanto echábamos de menos, pero hoy vuelve a ser noticia y no precisamente por ninguna celebración.



La madre de Aless Lequio, cansada de la gestión que está habiendo en España por parte del gobierno, ha lanzado varias preguntas a Pedro Sánchez porque no entiende por qué sus padres, que son de muy avanza edad todavía no han sido vacunados, así como todas las personas enfermas de cáncer que ya sabemos que tienen las defensas más bajas y son pacientes de mucho riesgo.



La actriz ha utilizado la plataforma de su Instagram para lanzar esas preguntas y no ha dudado en mencionar a Pedro Sánchez para que sepa el hartazgo que tienen algunos ciudadanos con la gestión que se está llevando en España.



"Cuando vacunarán a mis padres en Madrid? Perdón, se me olvidaba que 300 cargos públicos, políticos y obispos ya se han vacunado" comentaba la actriz en los stories que ha compartido con sus seguidores, pero no solamente esto, porque también ha reivindicado los derechos de las personas que sufren cáncer: "Y a los 200.000 pacientes de cáncer, con las defensas bajas, cuando les vais a vacunar?"..



Un grito al cielo, pero también a todas las instituciones. Ana Obregón lanza de nuevo, ya que no es la primera vez que protesta por sus redes sociales, estos mensajes tan directos a todos los cargos políticos, pero en especial a Pedro Sánchez.