93-77. Estados Unidos, ya clasificado, domina y complica planes de de Bahamas

Fotografía cedida este viernes por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) donde aparece el jugador de Estados Unidos Isaiah Thomas (d) mientras entra a canasta ante el jugador de Bahamas Dominick Bridgewater, durante un partido clasificatorio para la tercera ventana del grupo D del FIBA Americup 2021 disputado en el Coliseo Roberto Clemente, hoy, en San Juan (Puerto Rico). EFE/ FIBA/

San Juan, 19 feb (EFE).- Estados Unidos, ya clasificado al torneo AmeriCup 2022, derrotó sin mucha oposición a Bahamas por 93-77 este viernes en el segundo día de la tercera ventana clasificatoria que se disputa en San Juan.

La derrota ha puesto en aprietos el plan de Bahamas para llegar a la competición.

La victoria elevó el balance de Estados Unidos a cinco victorias en igual número de salidas. Bahamas, por contra, desmejoró su balance al completar una derrota y cuatro victorias en el grupo D.

De esta forma quedó obligado a derrotar el sábado a Puerto Rico para lograr su clasificación al AmeriCup 2022.

La clave para el triunfo de Estados Unidos provino por la ofensiva del armador y exNBA Isaiah Thomas y el escolta James Nunnally, quienes anotaron 19 puntos cada uno.

Luego de que Bahamas lograra una de sus únicas ventajas del encuentro, 2-0, la escuadra estadounidense respondió en su ofensiva, encabezada por tres triples seguidos de Thomas y ubicar el marcador 11-2, haciendo que el técnico bahamense Mario Bowleg pidiera tiempo técnico.

Bahamas, no obstante, se mantuvo luchando para acercarse a su oponente gracias a la ofensiva de Travis Munnings, quien acertó un par de canastos de campo y un triple y aproximar el marcador 18-15, aunque no fue suficiente, pues Estados Unidos cerró el periodo inicial a su favor 25-19.

El segundo periodo continuó luchado entre ambas escuadras, al tiempo de que Bahamas logró un par de sembradas seguidas, igualando el marcador 28-28, el penúltimo empate del desafío.

Estados Unidos, sin embargo, se fue en escapada y con avance de 20-6, cerró la primera mitad a su favor 54-40.

En el tercer periodo reapareció nuevamente la figura de Thomas, quien al encestar cinco puntos seguidos, puso al frente a Estados Unidos 59-42, una de las mayores ventajas (17) de la escuadra estadounidense de todo el juego.

No obstante, la mayor ventaja de Estados Unidos en el encuentro ocurrió cuando Ra'Shad James atizó un triple para poner el juego 75-57.

Así, con su juego sólido, tanto en la zona de tiros largos, incluyendo varios de Thomas, Joe Johnson y Nunnally, y en la pintura, Estados Unidos prosiguió dominando a los bahamenses en el cuarto parcial hasta llevarse la victoria.

El próximo juego de Estados Unidos es el sábado ante México, mientras que Bahamas se enfrentará a Puerto Rico.

A primera hora este viernes, República Dominicana sobrevivió a las Islas Vírgenes estadounidenses con una victoria por 103-99 en tiempo de prórroga y así clasificarse al AmeriCup 2022.

Ficha Técnica:

93. EE.UU. (25+29+21+18): Thomas (19), Mathias (15), Jerrell (-), Johnson (11), James (4), Graham (6), Nunnally (19), Daniels (1), Boone (4), Thurman (-), Bass (12). Director técnico: Joe Prunty.

77. BAHAMAS (19+21+21+16): Bridgewater (14), Carey (2), Role III (-), Thompson (-), Munnings (22), Nakiel (2), Taylor (4), Nesbitt (14), James (-), Smith (14), Miller (6). Director técnico: Mario Bowleg.

Árbitros: Michael Weiland (CAN), Julio César Anaya (PAN), José Fernández (CRC).

Incidencias: Segundo encuentro del segundo día de competencia de la tercera ventana clasificatoria al AmeriCup 2022 que se juega en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.