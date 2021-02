80.70 Puerto Rico se acerca a clasificarse al AmeriCup 2022 al vencer México

Fotografía cedida por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) donde aparece el jugador del equipo de Puerto Rico, Shabazz Bozie Nappier (d), intentando pasar con un balón ante la resistencia del jugador de México, José Estrada (i), durante el partido clasificatorio para la tercera ventana del FIBA Americup 2021 disputado hoy viernes en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico. EFE/ Fiba

San Juan, 19 feb (EFE).- Puerto Rico, guiado por 23 puntos por el escolta Gian Clavell, se acercó este viernes a clasificarse al AmeriCup 2022, al derrotar 80-70 a México en el segundo día de competencia de la tercera ventana clasificatoria de dicho torneo que se juega en San Juan.

La clasificación de Puerto Rico podrá concretarse el sábado si vence a Bahamas, que perdió este viernes ante Estados Unidos, 77-93, a segunda hora del segundo día del clasificatorio de los grupos C y D que se disputa en el Coliseo Roberto Clemente.

México también buscará su clasificación el sábado ante Estados Unidos, único clasificado del grupo D e invicto en sus cinco partidos, pues está empatado con Puerto Rico con marca de 2-3 y 7 puntos cada uno.

Bahamas, por su parte, anda 1-4 y 6 puntos.

La victoria de Puerto Rico de este viernes ante México fue además vengativa de una derrota que recibió de la escuadra mexicana el 29 de noviembre de 2020, 81-56.

El armador Shabbaz Napier abrió el partido estrenándose con la selección puertorriqueña anotando un triple en su primer intento al canasto con el uniforme boricua, poniendo el encuentro 3-0 y marcando la primera ventaja de los anfitriones.

Así, Puerto Rico prosiguió anotando hasta tener ventaja de 7-0, hasta que dos triples seguidos de México, cerró el dominio 7-6, hasta que el armador José Juan Barea, del Movistar Estudiantes de la Liga ACB española, atizó un triple de su parte y poner el juego a favor de los locales 10-6.

Pero, dos canastos seguidos de campo de los mexicanos, igualó el encuentro 10-10.

Sin embargo, Puerto Rico logró un avance de 9-0 para abrir el marcador 19-10, provocando que el técnico mexicano Omar Quintero pidiera tiempo para avivar a sus jugadores.

No obstante, esto no fue suficiente, pues los puertorriqueños solidificaron su juego, que incluyó un corte de balón y sembrada de Clavell para llevarse el periodo inicial, 22-13.

La ofensiva de Puerto Rico, sin embargo, quedó silenciada durante los primeros cinco minutos del segundo periodo sin anotar un canasto de campo.

México aprovechó esta situación, y con los primeros dos puntos del partido del veterano pívot Gustavo Ayón, cerró el marcador 25-23, hasta que un triple de Barea, avivó nuevamente la ofensiva puertorriqueña y ampliar la ventaja a 28-23.

Ambas escuadras continuaron batallando, hasta otro triple de Clavell, amplió la ventaja puertorriqueña a siete puntos, 35-28.

México, no obstante, con un par de tiros libres y aprovechando una pérdida de balón de Puerto Rico que se unió a una bandeja de Ayón para concluir la primera parte del partido, cerró el marcador a 40-34 a favor de los locales.

Puerto Rico, por su parte, abrió el tercer periodo bastante aguerrido, cuando con un avance de 8-0, logró una ventaja de 13 puntos al poner el marcador a su favor, 50-37, provocando que el técnico mexicano Quintero pidiera tiempo.

No obstante, los mexicanos respondieron con siete tantos seguidos, cerrando la ventaja a seis (50-44).

Sin embargo, Barea, el capitán de la escuadra puertorriqueña tenía otro plan y al apoderarse de la ofensiva, atizó cinco puntos seguidos para ampliar nuevamente la ventaja local a 11 (55-44).

Tras esto, ambas escuadras se mantuvieron luchando de "tú a tú", aunque Puerto Rico cerró dominando el tercer periodo 58-53.

En el cuarto y decisivo parcial, ambas selecciones se fueron en un "toma y dame" por hacerse cargo del juego, hasta que después de que Puerto Rico perdiera el balón, Gabriel Girón atizó un triple para darle ventaja a México 67-65 restando 5:03 y provocando que el técnico puertorriqueño, Eddie Casiano, pidiera tiempo.

No obstante, Clavell se armó de bravura y con dos triples seguidos, incluyendo uno cuyo balón pegó contra la tabla, le dio ventaja a Puerto Rico 71-69 restando 2:25 y así darle mayor confianza a su equipo.

Fue así que entonces las figuras de Devon Collier y Ramón Clemente en la pintura, apoyaron la ofensiva puertorriqueña y con dos rebotes ofensivos con cestas seguidas, abrieron nuevamente el marcador a 75-69.

Finalmente, Napier concluyó el partido tal y como lo comenzó: con un triple (80-70) y asegurar el triunfo a Puerto Rico.

Ficha Técnica:

70.MÉXICO (13+21+19+17): Ayón (16), Estrada (10), Garibay (5), Girón (17), Alvarado (-), De Haro (5), Ávalos (8), Ramos (6), Jaimes (-), Machado (3). Director técnico: Omar Quintero.

80.P.RICO (22+18+18+22): Barea (11), Collier (12), Napier (13), Clavell Gian (23), Clavell Gilberto (-), Clemente (7), Gandía (-), Sosa (-), Rodríguez (2), Ortiz (2), Andújar (6) y Parker-Rivera (4). Director técnico: Eddie Casiano:

Árbitros: Fabricio Vito (ARG), Carlos Andrés Peralta (ECU), Carlos Andrés Vélez (COL).

Incidencias: Tercer partido de la segunda fecha de los grupos C y D de la tercera ventana clasificatoria para el torneo AmeriCup 2022 que se juega en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.