103-99. República Dominicana se salva en la prórroga y consolida su liderato

Fotografía cedida por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) donde aparece el jugador del equipo de república Dominicana, Michael Torres Cuevas, marcando una canasta contra la cesta de las Islas Vírgenes, durante el partido clasificatorio para la tercera ventana del grupoC del FIBA Americup 2021 disputado hoy viernes en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico. EFE/ Fiba

San Juan, 19 feb (EFE).- República Dominicana sobrevivió este viernes a las Islas Vírgenes estadounidenses con una victoria por 103-99 en tiempo de prórroga del partido del Grupo C en la tercera ventana clasificatoria para el AmeriCup 2022.

Con la victoria en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan, la formación dominicana afianzó su liderato y dejó su balance en cuatro victorias y una derrota, mientras que las Islas Vírgenes empeoraron su saldo, ahora en 1-4.

Islas Vírgenes dominaba el tiempo de prórroga 99-96 a falta de 3 minutos y 33 segundos después de que Deon Edwin encestara un par de tiros libres.

Estos puntos, no obstante, fueron los últimos del equipo isleño en el encuentro.

Tras ello, el dominicano Michael Torres anotó cinco puntos corridos, un triple para igualar el encuentro 99-99 y luego un canasto para darle la ventaja a su equipo 101-99.

Luego, con un tiro libre del armador Victor Liz y otro de Torres, ayudaron así a la plantilla dominicana a extender la ventaja a cuatro puntos, 103-99, hasta el silbato final.

Islas Vírgenes tuvo oportunidad de al menos igualar el marcador en el tiempo de prórroga, cuando con el marcador 103-99 y con 19 segundos por jugar, Romani Hansen pudo acercar el juego a dos con un par de tiros libres, pero falló ambos, y luego Leonardo Castillo intentó atizar un triple, pero tampoco lo pudo encestar.

Los tiros libres fallidos por Islas Vírgenes nuevamente fueron clave, al estos fallar 17 de ellos, igualmente los fallidos el miércoles pasado en su derrota 95-93 ante Canadá.

El primer periodo fue dominado completamente por Islas Vírgenes, al tener de capitán en su ofensiva a su armador estrella Walter Hodge, quien ayudó a su escuadra, con 9 tantos, a llevarse este primer cuarto a su favor, 27-22.

El segundo periodo, por su parte, fue uno más competitivo, al haber varios cambios de ventajas entre ambos equipos.

Sin embargo, en este periodo, la defensa dominicana fue también clave, pues solo permitieron 14 puntos de sus contrincantes y llevarse la primera parte del encuentro 48-41.

Islas Vírgenes, no obstante, entró al tercer periodo con mayor agresividad y dos canastos seguidos y dos tiros libres, acercaron el marcador 48-47.

Ambos quintetos continuaron aguerridos durante dicho periodo, hasta que casi culminando el mismo, la escuadra dominicana apretó en su ofensiva y con un avance de ocho puntos, que incluyeron seis tantos de Juan Guerrero, impulsaron a su plantilla a irse al frente 76-63 al cuarto periodo.

En el último periodo del tiempo reglamentario, la plantilla dominicana parecía que tenía el juego en sus manos, pues en dos ocasiones lograron tener cómodas ventajas de 17 puntos (81-64 y 83-66).

Sin embargo, poco a poco Islas Vírgenes continuaba luchando por mantenerse en vida, especialmente respaldado por la ofensiva de Hodge e Ivan Aska.

República Dominicana dominaba 93-89, cuando Hodge atizó dos tiros libres y acercar el partido 93-91 restando 19 segundos.

Tras los canastos, Hansen cometió falta antideportiva contra Gelvis Solano, dándole dos intentos al canasto.

Solano, sin embargo, falló ambos.

Después, Hodge cometió falta contra Victor Liz, para intentar anotar dos tiros libres, pero falló el primero, aunque anotó el segundo y poner a los dominicanos con ventaja de 94-91.

Luego, Hodge, en la ofensiva de su equipo, recibió falta e ir por dos tiros libres.

Hodge anotó el primero (94-92) y falló el segundo a propósito, atrapó el rebote, tirar al canasto y encestar e igualar el encuentro 94-94 restando 2,7 segundos.

La escuadra dominicana trató de ganar el juego con un triple, pero falló e ir al tiempo extra, que posteriormente dominaron los dominicanos.

Así, República Dominicana se despide del torneo con su única victoria, pues se suponía que jugara el sábado ante Cuba, pero la escuadra cubana no acudió a la competencia.

Islas Vírgenes, por su parte, perdió ambos encuentros en calendario.

Ficha Técnica:

R.DOMINICANA (22+26+28): Solano (6), Vargas (9), Peña (5), Mendoza (2), Liz (20), Suero (5) , Henriquez (12), Núñez (13), Torres (19) y Guerrero (12). Director técnico: Melvyn López.

I.VÍRGENES (27+14+22): Hodge (27), Aska (25), Smith (18), Edwin (16), Bloodman (4), Perry-Murray (1), Castillo (3), Hansen (-), Richards (5). Director técnico: Donald Bough.

Árbitros: Juan Fernández (ARG), Grant Todey (USA), Christian Wilmore (BAH).

Incidencias: Primer partido de la segunda fecha de los grupos C y D de la tercera ventana clasificatoria para el torneo AmeriCup 2022 que se juega en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.