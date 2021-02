0-0. Tablas en el José Zorilla al descanso

Los jugadores del Valladolid se lamentan una ocasión contra el Real Madrid, en la jornada 24 de LaLiga Santander, en el estadio Municipal José Zorrilla.-EFE/R. GARCÍA.

Valladolid, 20 feb (EFE).- El marcador del estadio José Zorrilla terminó, al descanso, con el 0-0 inicial, tras una primera mitad con mucho ritmo, en la que el Real Valladolid dispuso de ocasiones más claras, ante un Madrid que no se alteró a pesar de la iniciativa local, pero que no logró sorprender.

El conjunto merengue salió presionando. Quiso dejar claro que no quería sorpresas, y trató de amedrentar a los vallisoletanos. Pero estos mostraron valentía. Había mucho que ganar y poco que perder y, por tanto, se volcaron en busca del área visitante, pudiendo inaugurar el marcador en el minuto 7.

Orellana lograba rematar y el rechazo del meta belga llegó a Janko, cuyo disparo también desvió Courtois a córner. La tensión se mantuvo tras el saque de esquina, ya que Alcaraz también trató de sorprender al portero del Real Madrid, sin conseguirlo. Un comienzo esperanzador para el cuadro blanquivioleta.

Vinicius comenzó a reclamar protagonismo con sus desbordes, y la defensa local tuvo que emplearse a fondo para frenarle. Mariano, quien salió en sustitución de Benzemá, también quiso reivindicarse y, aunque marcó, lo hizo en un claro fuera de juego. No había tiempo para la relajación ni en un área ni en otra, ni hubo lugar para goles, con lo que se mantuvieron las tablas al descanso.