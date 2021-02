Wall Street cierra plano en una sesión en la que brilla el sector cíclico y cae el tecnológico

(Actualiza información)

19 feb (Reuters) - Las acciones de Wall Street cerraron estables el viernes, ya que los inversores vendieron las tecnológicas que han repuntado durante la pandemia y se movieron a valores sensibles al ciclo económico, preparándose para beneficiarse de la demanda reprimida una vez que la pandemia de coronavirus se apacigüe.

* Los industriales lideraron las alzas en el S&P 500, espoleados por la subida de Deere & Co y la ganancia de Caterpillar hasta un máximo histórico.

* Los sectores financiero, de materias y energético subieron más de un 1%, junto al industrial.

* El índice de aerolíneas S&P 1500 también se disparó, con los viajes pospandémicos en el punto de mira.

* Las acciones favoritas durante el confinamiento, incluyendo a Microsoft Corp, Facebook Inc, Alphabet y Netflix Inc, cayeron como en la mayor parte de la semana. Apple Inc y Amazon.com Inc también bajaron, ya que los inversores vendieron los líderes del gran rally que comenzó en marzo del año pasado.

* "Continúa la batalla entre los valores de crecimiento impulsados por la tecnología y los cíclicos, que se ven muy afectados por las condiciones económicas", dijo Tim Ghriskey, estratega jefe de inversiones de Inverness Counsel .

* "Cuando la economía está rugiendo, ellos rugen. Cuando la economía se debilita, se debilitan", dijo Ghriskey sobre los cíclicos. "La economía rugirá, al menos durante un periodo. Hay una enorme demanda reprimida, ya sea para viajar o para volver al trabajo".

* El Promedio Industrial Dow Jones subió 0,98 puntos, o 0%, a 31.494,32 unidades y el Nasdaq Composite añadió 9,11 puntos, o 0,07%, a 13.874,46 unidades. El S&P 500 perdió 7,26 puntos, o 0,19%, a 3.906,71 unidades. (Reporte de Devik Jain en Bengaluru; Editado en español por Rodrigo Charme)