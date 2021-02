Venezuela/México.- Maduro ofrece exportar gas a México a la vez que extiende la emergencia energética en Venezuela

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ofrecido este viernes durante una visita a Petróleos de Venezuela (PDVSA) suministrar gas a México ante sus dificultades por las nevadas, al mismo tiempo que ha extendido la emergencia energética en el país que dirige.



Maduro ha asegurado que PDVS produjo más de 600.000 barriles de petróleo diarios en enero y que espera que se produzcan más del doble para terminar el año.



El presidente venezolano ha prometido llegar a los 1,5 millones de barriles diarios y con ese fin ha extendido la emergencia energética durante otros 12 meses, una medida encaminada a reactivar la principal industria del país que ha reducido su producción en los últimos años por la situación económica del país y las sanciones internacionales, según ha recogido el portal 'Efecto Cocuyo'.



Maduro también ha acusado de la caída de la producción a los "años de desfalco" del ex ministro de Petróleo y expresidente de la petrolera estatal, Rafael Ramírez, sobre el que el pasado jueves el Gobierno venezolano emitió una orden roja de captura de Interpol para que sea juzgado por los delitos de corrupción que se le atribuyen.



LA SITUACIÓN EN MÉXICO



México se encuentra atravesando una coyuntura de escasez energética, debido a la escasez de gas, lo que ha llevado al Gobierno a realizar apagones programados para garantizar el suministro en 32 estados, según 'Milenio'.



El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado este viernes que no espera que los apagones afecten a la economía, según ha recogido el diario local 'Milenio'.



"Creo que no va a ser mucho. Pienso que se va a restablecer pronto la situación que hay ahora de estos paros que voluntariamente están llevando a cabo empresas, no toda además", ha asegurado el presidente mexicano.



El pasado jueves, López Obrador pidió a los ciudadanos del país que consumieran menos energía y aseguró que no lo había pedido anteriormente por presiones externas.



La crisis energética en México ha sido originada por el temporal de nieve que lleva toda la semana azotando a Texas, gran suministradora de gas del país con el que comparte su frontera sur.



"Se está consiguiendo gas licuado, estamos echando a andar todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad para garantizar el suministro, espero que pronto se regularice la situación", ha concluido López Obrador.