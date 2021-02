Un médico que recibió la vacuna de Sputnik da positivo a covid-19 en Bolivia

El director del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, Marcelo Ríos, informó este viernes sobre el primer caso de un contagio de covid-19 de una persona que recibió la primera dosis de la vacuna. EFE/Martín Alipaz/Archivo

La Paz, 19 feb (EFE).- Un médico que fue vacunado en la ciudad oriental de Santa Cruz, la región más golpeada por la covid-19 en Bolivia, dio positivo a esa enfermedad a pesar de haber recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

El director del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, Marcelo Ríos, informó este viernes sobre el primer caso de un contagio de covid-19 de una persona que recibió la primera dosis de la vacuna.

Ríos explicó que "no existe mayor relevancia de gravedad" en la situación del médico y que podrá recibir la segunda dosis de la vacuna la próxima semana.

Además, indicó que el médico presentó efectos adversos leves al igual que algunos de los otros vacunados como mareos, dolor de cabeza, dolor en el lugar de la aplicación de la vacuna, pero que estos síntomas no están contraindicados para recibir la segunda aplicación de la Sputnik V.

El director aclaró que las personas que presentan alergias tras la aplicación o "efectos adversos" de gravedad son los que no pueden recibir la segunda dosis de la vacuna.

La siguiente semana comenzará la vacunación con la segunda dosis tras haber pasado 21 días desde que el personal sanitario de Santa Cruz recibió la primera aplicación.

Ríos indicó que al menos 2.200 personas del personal sanitario recibieron la primera dosis en ese departamento.

También informó que desde la próxima semana las personas que deseen ser vacunadas cuando lleguen los otros lotes de dosis al país pueden anotarse en un registro único para planificar el proceso de vacunación en ese departamento.

"Nos va permitir de manera ordenada saber cuántas vacunas se necesitan, quiénes son y a las personas registradas en el sistema se les va a poder programar lugar, fecha y hora para que de manera ordenada puedan asistir", detalló Ríos.

En una primera fase se priorizará a los grupos de primera línea como el personal sanitario, la Policía, los militares, los centros penitenciarios, los asilos, las personas mayores de 60 años y gente que tiene enfermedades de base.

Santa Cruz es la región más golpeada por la covid-19 que acumula 83.723 casos y 5.213 fallecidos.

Bolivia reporta 239.524 casos y 11.353 decesos desde que se reportó el primer contagio en marzo del año pasado.

El proceso de inmunización al personal sanitario comenzó a principios de este mes con las primeras 20.000 vacunas rusas Sputnik V que llegaron al país.

Este mes se prevé que lleguen 500 mil vacunas del laboratorio chino Sinopharm, 100.000 donadas y el resto compradas por el país, al igual que las adquiridas a través del Mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que son 92.430 dosis de Pfizer y 900.000 dosis de AstraZeneca.

El país también adquirió más de cinco millones de vacunas Sputnik que llegarán por fases desde marzo y una similar cantidad de Oxford y AstraZeneca que arribarán desde abril.