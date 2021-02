Un hombre asesina a golpes a su hijastro de dos años en el sureste de México

Mujeres protestan contra un hombre que presuntamente asesinó a golpes a un bebé de dos años este jueves, por las calles de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. EFE/Carlos López

San Cristóbal de las Casas (México), 18 feb (EFE).- Un hombre supuestamente asesinó a golpes a un bebé de dos años en San Cristóbal de las Casas, en el estado mexicano de Chiapas (sureste). El asesino era el padrastro del niño, quien, alterado por el llanto del menor, habría acabado con su vida, relató este jueves la madre del niño, que se manifestó con otras mujeres para pedir justicia.

Sandra Janet Sánchez Gómez, madre del menor y trabajadora sexual, detalló a los medios cómo Rolando Armando Hernández, su pareja sentimental y padrastro del menor, le confesó que había lastimado a su bebé, Arnoldo Saúl, mientras ella efectuaba algunas compras este miércoles.

Ante tal delito, trabajadoras sexuales y bailarinas salieron a manifestarse en busca de justicia para el menor y castigo al presunto responsable.

De acuerdo con los primeros reportes, familiares del menor denunciaron ante las autoridades el maltrato, ya que no era la primera vez que ocurría.

La madre relató que al entrar a su habitación vio el cuerpo del niño en la cama completamente inmóvil e inconsciente, ante lo cual le reclamó a su pareja qué le había hecho a su hijo y el hombre confesó: "Es que le pegué" alterado por el llanto del niño.

La madre de inmediato trasladó a su hijo a un hospital particular donde trataron de revivirlo, sin embargo, el esfuerzo de los médicos fue inútil, dijo Sánchez.

"Todos estaban adentro y el doctor salió y dijo que le había dado un infarto, tenemos varios minutos tratando de revivirlo y además me dijeron que tenía los órganos reventados", contó.

La madre indicó que esa misma tarde interpuso una demanda contra Rolando Armando Hernández como presunto asesino de su hijo.

La mujer ahora es amenazada por la familia de Rolando quienes le exigen que desista de la demanda. Además teme por su vida y que la Fiscalía General del Estado libere al presunto asesino de su hijo.

Su hijo fue golpeado en varias ocasiones hasta que falleció, según contó, ya que el niño sangraba por la nariz y presentaba hematomas en el estómago y en el rostro.

El grupo de mujeres caminó más de tres kilómetros exigiendo justicia al tiempo que gritaban consignas y llevaban pancartas con la leyenda "¡No queremos más niños muertos, ni violados, ya basta!" , "¡Rutilio Escandón (gobernador de Chiapas) queremos ver acción en tu gobierno, justicia para Saúl!".

"Queremos justicia para el niño y también que le den un castigo al asesino. No sabemos cómo ella permitió que el niño estuviera a cargo de ese hombre", señalaron las bailarinas Margarita Pérez y Sonia López.

Las mujeres realizaron un mitin frente a la fiscalía de la zona Altos de Chiapas antes de sepultar al menor.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Altos, dio inicio a la carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado y agravado, en agravio de un menor de edad de identidad resguardada, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.