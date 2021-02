Siria/Israel.- Israel y Siria llevan a cabo un intercambio de prisioneros con la mediación de Rusia

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Los gobiernos de Israel y Siria llevaron a cabo el jueves un intercambio de prisioneros con la mediación de Rusia, después de que una mujer israelí fuera detenida en territorio sirio tras cruzar la frontera común.



"Hace poco, nuestras tropas entregaron a dos pastores a representantes de la Cruz Roja a través del paso de Quneitra, según una orden del Gobierno de Israel", indicó el Ejército de Israel a través de su cuenta en la red social Twitter.



En su mensaje, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) resaltaron que "los sospechosos fueron detenidos como parte de los esfuerzos en marcha para proteger la soberanía israelí en la Línea Alfa".



La agencia estatal siria de noticias, SANA, ha confirmado la llegada al país de ambos hombres, identificados como Muhamad Ahmad Hussein y Tariq Qasab al Obeidan, y ha agregado que Nihal al Maqt, también detenido en Israel, fue "liberado" el miércoles "en el marco de la misma operación".



Por su parte, la mujer israelí, que no ha sido identificada, llegó al aeropuerto de Ben Gurión en un vuelo desde Moscú. La oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó que la mujer "cruzó la frontera con Siria y fue retenida por los sirios", sin dar más detalles sobre lo sucedido.



"Hace unos días, una joven israelí cruzó la frontera con Siria. Hablé dos veces con mi amigo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Le pedí ayuda para su vuelta y actuó", manifestó, antes de agregar que "Israel siempre ha hecho y siempre hará todo lo posible para llevar de vuelta a casa a sus ciudadanos", según el diario 'The Times of Israel'.



Rusia, aliado del Gobierno del presidente sirio, Bashar al Assad, ya había intercedido en el pasado en gestiones de este tipo entre Siria e Israel, ya que estos países no tienen relaciones diplomáticas.