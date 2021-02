Salvini afirma que el gobierno italiano acordó cerrar puertos a migrantes

EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Roma, 19 feb (EFE).- El exministro italiano del Interior y líder de la derechista Liga, Matteo Salvini, declaró hoy en el proceso en el que está imputado por impedir llegar a puerto durante cinco días a los migrantes a bordo de un barco de la Guardia Costera e insistió en que el Gobierno del que formó parte tomaba de manera consensuada las decisiones de bloquear los desembarcos de los migrantes.

Hoy durante la audiencia del proceso preliminar se les tomó declaración también a la actual ministra del Interior, Luciana Lamorgese, y al ministro de Exteriores, Luigi di Maio, que en la época de los hechos era también vicepresidente del Gobierno.

El proceso preliminar en el que se decidirá si se enjuicia a Salvini se abrió el pasado 3 de octubre en Catania y se refiere a cuando, del 27 al 31 de julio de 2019, el entonces titular de Interior bloqueó al barco de la Guardia Costera "Gregoretti", que llevaba a 135 inmigrantes a bordo, a los que había rescatado en dos operaciones de salvamento diferentes realizadas a petición de Malta.

En las pasadas audiencias acudieron como testigos el ex primer ministro italiano Giuseppe Conte, la exministra de Defensa Elisabetta Trenta, y el extitular de Puertos y Transportes, Danilo Toninelli.

La próxima audiencia se celebrará el 5 de marzo.

Como ya ocurrió tras las anteriores vistas, Salvini habló con la prensa en Catania y aseguró: "Lo que hicimos, lo hicimos juntos. Lo decidimos juntos, lo celebramos juntos. Nunca he levantado el dedo contra Conte, Di Maio, Lamorgese, pues tampoco son culpables porque simplemente creemos que no hay ningún delito. Todos implementaron las mismas políticas gubernamentales".

Sin embargo, el abogado de Di Maio explicó a los medios que este sabía que se bloqueaban las naves "con los tuits de Salvini" y que él intentó siempre solicitar los desembarcos.

Por su parte, el abogado Massimo Ferrante, quien representa a algunos de los migrantes bloqueados, explicó que Lamorgese comunicó que existían una serie de trámites y de autorizaciones durante estos casos y que ella los siguió usando.

El proceso continúa ya que el juez quiere esclarecer algunos extremos al haber notado "contradicciones" en las distintas posiciones.

Una decisión escrupulosa del juez, ya que la Fiscalía de Catania volvió a solicitar, como había hecho en la primera fase del procedimiento, "no seguir" con el proceso y por tanto la absolución de Matteo Salvini de la acusación de secuestro de personas.

Salvini también se enfrenta a otro juicio cuya audiencia preliminar comenzó el pasado 9 de enero por el bloqueo en agosto de 2019 de más de un centenar de migrantes a bordo de un barco de la ONG española Open Arms.