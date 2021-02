Portaltic.-Shadowlands: Chains of Domination y la remasterización de Diablo 2 protagonizan Blizzconline 2021

20/02/2021 YBlizzconline 2021. Blizzard ha inaugurado este viernes su evento BlizzardCon, en formato digital, en el que ha presentado las novedades de algunas de sus franquicias más destacadas, como Diablo, World of Warcraft y Hearthstone, pero también títulos clásicos con Blizzard Arcade Collection. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA BLIZZARD



Blizzard celebra este año 30 años, tiempo durante el cual los miembros de la comunidad han crecido con los juegos más icónicos de la desarrolladora. Y ahora con la pandemia, los videojuegos han adquirido un peso mayor en la vida de las personas, como ha resaltado sobre el escenario J. Allen Brack, presidente de Blizzard Entertaintment.



Por ello, han dedicado este evento, que se ha celebrado 'online' bajo el nombre 'Blizzconline', a quienes considera sus héroes, los miembros de su comunidad.



El evento también ha acogido las novedades de la compañía, como Blizzard Arcade Collection, que incluye tres títulos de los recreativos de la década de los 90: The Lost Vikings, Black Throne y Rock & Roll Racing.



Esta edición de los juegos clásicos de la compañía introduce funciones actualizadas, como guardado, cargas y nuevos modos de juegos. Desde hoy está disponible para PC, y llegará también a Nintendo Switch, Xbox One y PS4.



El multijugador World of Warcraft tiene novedades. En Concreto, Shadowlands se expandirá con Chains of Domination, que llevará a los jugadores a los dominios de Carcelero, quien tiene un nuevo campeón, reclutado por Sylvanas Brisaveloz.



El regreso al pasado iniciado con World of Warcraft: Classic seguirá ampliándose con Burning Crusade, que recupera la primera expansión de WoW, en la que los héroes de Azeroth tuvieron que atravesar el Portal Oscuro. Llegará a lo largo de este año.



Blizzard ha presentado la nueva expansión de Heartstone, Forjados en los Baldíos, que introduce 135 nuevas cartas, y un nuevo modo de juego: mercenarios, de estrategia RPG, que llegará a la taberna a finales de año.



Diablo 4 también tiene novedades. En concreto, un nuevo tipo de personaje, la pícara, que destaca por su velocidad y versatilidad, ya que puede apuñalar, disparar y atrapar a sus enemigos y mejorar su combate con elementos como venenos o magia.



Dentro de la franquicia Diablo, la compañía ha mostrado Inmortal, un título para móviles con una nueva historia que se ubicará entre Diablo 2 y Diablo 3.



Por último, Blizzard ha anunciado Diablo 2: Resurrected, la remasterización del juego original lanzado en el año 2000, con mejoras gráficas que se apreciarán en las escenas cinemáticas. Estará disponible este año para todas las plataformas de juego.