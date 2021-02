Portaltic.-Oculus Quest ya permite usar hasta 4 cuentas de usuario en un mismo casco y compartir juegos

27/09/2018 Oculus Quest POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA OCULUS



MADRID, 19 (Portaltic/EP)



La familia de visores de realidad virtual Oculus Quest ha introducido la nueva función de soporte multi usuario, que permite que hasta cuatro cuentas distintas inicien sesión en un mismo casco, así como la característica App Sharing para compartir contenidos con otros.



Estas novedades, "muy solicitadas" por los usuarios, se han comenzado a desplegar este viernes como funciones experimentales, para probarlas antes de su lanzamiento generalizado, como ha asegurado en un comunicado Oculus, propiedad de Facebook.



El soporte multi usuario permite que los propietarios de un visor Oculus Quest puedan compartirlo con amigos y familiares, de manera que pueden iniciar sesión hasta cuatro personas en un mismo casco.



El progreso y los logros de los juegos serán exclusivos de cada cuenta, y la función también permite mantener las listas propias de amigos, el historial del navegador, la configuración de la privacidad, etc., así como bloquear la cuenta con un patrón de desbloqueo antes de prestar el casco a otras personas.



La cuenta de administrador no puede cambiarse sin un restablecimiento de fábrica, y solo esta cuenta puede añadir otras tres adicionales, algo que no podrán hacer los usuarios secundarios.



Por su parte, App Sharing permite que los usuarios compartan los contenidos, como aplicaciones y videojuegos que han comprado para Oculus, de forma que pueden acceder a ellos hasta tres personas más.



App Sharing solamente puede usarse desde el mismo casco Oculus Quest del propietario principal, pero los usuarios secundarios no podrán acceder al contenido desde otros dispositivos. El contenido adquirido por las cuentas secundarias de App Sharing tampoco se comparte con el resto.



App Sharing se aplica automáticamente a todas las nuevas aplicaciones de Oculus Quest Store a partir de este viernes, pero inicialmente un número limitado de juegos existentes no estarán aún disponibles a través de App Sharing a menos que los jugadores compren su propia copia, aunque Oculus trabaja para ampliarlo.



Oculus ha precisado también que los usuarios pueden abrir sesión en varios visores de realidad virtual al mismo tiempo, pero no así utilizar la misma cuenta para ejecutar la misma aplicación en varios dispositivos simultáneamente.