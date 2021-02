Portaltic.-Crecen las quejas por los problemas con la cámara en los teléfonos Pixel

28/05/2018 Google Pixel 2 XL POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE



MADRID, 19 (Portaltic/EP)



Usuarios de los teléfonos móviles Pixel de Google están informando de problemas con la cámara en los dispositivos antiguos de la marca, que hacen que se cierre de forma inesperada o directamente no funcione.



Según informan en los foros de Google, algunos usuarios empezaron a experimentar el problema tras una actualización de 'software' (por ejemplo, a Android 11), pero medios como Android Police no descartan que se trate de un fallo de 'hardware', ya que afecta también a aplicaciones de cámara de terceros.



El problema parece afectar especialmente a los teléfonos Pixel 2 y 2 XL, aunque los usuarios de Pixel otros Pixel antiguos también están informando del fallo, que impide el uso de la cámara, bien cerrando la aplicación de forma inesperada bien impidiendo su uso por completo.



Los problemas con la cámara en los teléfonos Pixel no son nuevos, aunque parece que se han incrementado en los últimos meses. Las primeras quejas empezaron a aparecer en los foros de Google en 2019.