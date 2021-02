Paco Lopez: “Espero un guión parecido al del otro día”

El entrenador del Levante UD, Paco López. EFE/Manuel Bruque/Archivo

Valencia, 19 feb (EFE).- El entrenador del Levante, Paco López, explicó este viernes que mañana en el Wanda Metropolitano espera un partido parecido al disputado el pasado miércoles en el Ciutat de València y en el que su rival volvería a tener la iniciativa y sería el dominador.

“Luego salen como salen los partidos, pero es verdad que no espero un partido, ya me gustaría, siendo nosotros tremendamente dominadores”, dijo el entrenador valenciano tras el entrenamiento del equipo.

“Ellos tuvieron más posesión, la iniciativa en el juego y nosotros trataremos, dentro de que eso puede volver a pasar, de hacer el mejor partido posible sin perder nuestro ADN y de competir de la misma forma”, remarcó el entrenador del Levante.

Paco López recordó que se enfrentan al líder de la Liga que “solo ha perdido un partido” e insistió en que harán “lo que el rival te deje hacer”.

Ante las tres bajas que tiene en el centro del campo y el apretado calendario del Levante en este 2021, el técnico adelantó que volverá a mantener su habitual sistema de cambios en el once titular, pese a que sea “complicado de entender desde fuera”.

“Lo de echarlo todo me hace gracia. Siempre hemos jugado con todo y vamos a seguir jugando con todo, y todo es todo y por eso tenemos 24 jugadores y todos nos van a ayudar y todos tienen que estar preparados para ayudarnos”, comentó.

Paco López señaló que cree que han gestionado “de una forma adecuada” el esfuerzo de sus jugadores y no quiso poner excusas por el desgaste en su plantilla. “Es lo que hay. El ritmo es brutal, los esfuerzos son tremendos y está siendo una temporada muy dura para todos. El espectáculo podría ser mejor pero lo asumimos”, declaró.

El entrenador del Levante, además, adelantó que Nikola Vukcevic ya está recuperado de su lesión en la espalda y se mostró prudente con la recuperación de Nemanja Radoja, que se lesionó esta semana en el partido ante el Atlético de Madrid.