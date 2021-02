OTAN.- La OTAN apunta hacia Rusia y China y alerta de que "intentan rescribir las reglas" en su beneficio

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado este viernes en su discurso en la conferencia de seguridad de Múnich que "Rusia y China están intentando rescribir las reglas en su propio beneficio", por lo que ha apelado a la unidad de la comunidad internacional para hacer frente a estos "desafíos".



"Ahora tenemos una oportunidad histórica para construir una Alianza más fuerte, para recuperar la confianza y reforzar nuestra unidad. Europa y América del Norte trabajando juntos en solidaridad estratégica, ha enfatizado Stoltenberg.



Stoltenberg ha dicho que "el orden internacional" está siendo "desafiado por poderes autoritarios" y "sólo a través de una acción concertada" la OTAN puede "alentar a otros a seguir las reglas".



El secretario general de la OTAN ha subrayado que "ningún país, ningún continente" por sí solo puede hacer frente a los grandes retos de los próximos años, señalando los mismos como el auge de China, los ataques cibernéticos, el cambio climático, el comportamiento desestabilizador de Rusia, o la amenaza del terrorismo.



Ante estos "desafíos globales", Stoltenberg ha abordado la necesidad de buscar nuevos aliados y profundizar sus relaciones con otros aliados como Australia y Japón, como parte de la ambiciosa agenda 2030 que la organización pretende desarrollar en la próxima década.



BIDEN TAMBIÉN APUNTA HACIA CHINA Y RUSIA



En su primera comparecencia internacional como presidente de Estados Unidos, Joe Biden ha apostado este viernes por la colaboración entre su país y Europa durante su intervención a través de videollamada en la conferencia de seguridad de Múnich.



"América ha vuelto. Hoy os hablo como presidente de Estados Unidos, al principio mismo de mi administración, y quiero mandar este mensaje: la alianza transatlántica está de vuelta", ha declarado en una comparecencia en la que ha fijado a China y Rusia como grandes "competidores" del modelo que defiende la Alianza Atlántica.



"Tenemos que prepararnos para una competición estratégica a largo plazo con China", ha declarado el presidente. "Va a ser duro. Eso es lo que me espero y eso es lo que deseo", ha añadido, antes de pedir al gigante asiático que "juegue con las mismas reglas" que el resto del mundo antes de incidir en la idea de un frente unido en respuesta a las aspiraciones económicas de Pekín.



"Tenemos que responder ante los abusos económicos y las coerciones del Gobierno chino que obstruyen los fundamentos del sistema económico internacional. La forma en la que Estados Unidos, Europa y Asia decidan trabajar juntos para garantizar la paz y defender nuestros valores comunes será uno de los esfuerzos más importantes que vamos a realizar", ha recalcado. "Tenemos que proteger la propiedad individual y el genio creativo derivado del intercambio de ideas en una sociedad libre y abierta", ha añadido.



Igual de crítico se ha mostrado con Rusia en un discurso en el que ha pedido al Kremlin que se abstenga de recurrir a tácticas de intimidación y permita a los países que elijan libremente y "sin amenazas" su propio futuro.



"Sus líderes intentan describirnos como si fuéramos tan corruptos como ellos. Pero el mundo, entre ellos los propios ciudadanos rusos, sabe que no es verdad", ha manifestado Biden, antes de acusar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de intentar "debilitar el proyecto europeo y la unidad transatlántica", porque "al Kremlin le resulta mucho más fácil intimidar a estados individuales que en lugar de negociar con una comunidad unida".



"Los desafíos con Rusia son diferentes a los de China, pero son igual de importantes. Esto no es un enfrentamiento entre el Este y el Oeste. Queremos un futuro donde los países puedan elegir su camino sin amenazas. No podemos regresar a los bloques de la Guerra Fría", ha añadido el presidente quien ha reivindicado la integridad territorial de Ucrania en el conflicto entre Kiev y las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk.