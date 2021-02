Marta López confiesa que no hablará de boda hasta que Kiko Matamoros le pida matrimonio

10/10/2020 Kiko Matamoros y Marta López, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



Kiko Matamoros anunciaba feliz, la semana pasada, que en los próximos meses pasaría por el altar con Marta López. Una esperada boda que llega dos años después del inicio de su apasionada relación y que se celebrará en la Basílica de San Miguel, muy cerca del nuevo domicilio de la pareja, un palacete del siglo XVIII situado en el Madrid de los Austrias.



Sin embargo, y para nuestra sorpresa, la modelo acaba de confesarnos que ella no hablará de la boda hasta que Kiko le pida matrimonio porque... ¡A pesar de anunciarlo a bombo y platillo, el colaborador todavía no se lo ha pedido!



Marta, que acaba de cumplir 24 años, desvela que aunque "no me apetecía cumplir años, estoy muy bien, en un momento muy bueno".



Acerca de su comentadísima boda con Matamoros, la modelo afirma que "ya lo ha dicho Kiko todo" pero sorprende al asegurar que no hablará de fechas por el momento: "No me lo ha pedido y yo no hablo de boda hasta que no me lo pida, ya se lo he dicho".



"Quiero que hinque rodilla, es lo que hay", señala entre risas Marta, admitiendo que aunque ve a su novio por la labor, "ahora con la pandemia y tal es un rollazo".