Maduro invita a Venezuela a la inversión petrolera de EEUU y ofrece vender gas a México

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) CARACAS, VENEZUELA17 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano medio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofrece conferencia de prensa en palacio de Miraflores2. Plano medio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tomando notas CARACAS, VENEZUELA10 DE JULIO DE 2020FUENTE: AFPTV 3. Paneo de izquierda a derecha Exterior de la sede de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) 4. Primer plano del exterior de la sede de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) CARACAS, VENEZUELA19 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: VTV 5. SOUNDBITE 1 - Nicolás Maduro , presidente de Venezuela (hombre, español, 20 seg.): "Quiero decirle a los inversionistas de los Estados Unidos de Norteamérica, a los inversionistas petroleros que las puertas de Venezuela están abiertas para la invasión petrolera, gasífera, petroquímica del capital estadounidense, para trabajar en una sociedad ganar-ganar." CARACAS, VENEZUELA10 DE JULIO DE 2020FUENTE: AFPTV 6. Plano panorámico de un camión de PDVSA7. Primerísimo primer plano del logo de PDVSA en un camión8. Plano general de un mural de PDVSA y extracción de petróleo9. Plano medio Mural de PDVSA en una gasolinera HENDERSON, ESTADOS UNIDOS15 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: ENVISION WITH B VINSON / ESNRESTRICCIONES: USO EXCLUSIVAMENTE EDITORIALMANDATORY ONSCREEN COURTESY: Envision with B Vinson 10. Imágenes aéreas de la nieve cubriendo la localidad de Henderson, Texas CARACAS, VENEZUELA19 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: VTV 11. SOUNDBITE 2 - Nicolás Maduro , presidente de Venezuela (hombre, español, 23 seg.): "Viendo los planes de producción de gas, nosotros deberíamos proponernos ser seguros suministradores de gas a México para su eficiencia energética. Es una de las metas nuevas que propongo a la comisión presidencial, suministrar el gas venezolano a México, hacer una alianza estratégica." BACHAQUERO, VENEZUELA14 DE MARZO DE 2019FUENTE: AFPTV 12. Plano general de un tanque de almacenamiento de PDVSA SAN FRANCISCO, VENEZUELA15 DE MARZO DE 2019FUENTE: AFPTV 13. Travelling de una refinería 14. Travelling de una refinería 15. Travelling de camiones de gas SAN TIMOTEO, ESTADO DE ZULIA, VENEZUELA14 DE MARZO DE 2019FUENTE: AFPTV 16. Primer plano del letrero de una estación eléctrica17. Plano general del letrero de una estación eléctrica ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: "Las puertas de Venezuela están abiertas a la inversión petrolera" de EEUU, dice Maduro =(Video)= Caracas, 19 Feb 2021 (AFP) - El presidente Nicolás Maduro dijo este viernes que "las puertas de Venezuela están abiertas a la inversión petrolera" de Estados Unidos, país que le impuso un embargo energético en 2019 como parte de una batería de sanciones para propiciar su caída."Arcaron con misiles el corazón de la economía venezolana de manera cruel por la vía de la prohibición de las actividades y la restricción a todas las empresas petroleras del mundo y particularmente a las empresas estadounidenses", dijo Maduro en un acto transmitido por la televisión oficial."En la onda de la Ley Antibloqueo" --le otorga poderes extraordinarios para sortear las sanciones de EEUU--, "en la onda de nuevos contratos beneficiosos para la República y para los inversionistas internacionales estamos procediendo a avanzar en la negociación con empresas del mundo entero", añadió."De Turquía, de la India, de China, de Rusia... de Europa y quiero decirle a los inversionistas de los Estados Unidos de Norteamérica (...) que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera, petroquímica (...) para trabajar en una sociedad ganar-ganar".El gobierno del presidente Donald Trump (2017-2021) incrementó las sanciones económicas contra Caracas en enero de 2019, cuando Maduro asumió un segundo mandato hasta 2025, resultado, según Washington, de elecciones fraudulentas.La batería de medidas incluyó un embargo de facto al crudo venezolano, crucial para la economía del país con las mayores reservas del mundo pero con una producción colapsada, de produce poco más de 400.000 barriles diarios, niveles de las décadas de 1930 y 1940.La orden sin embargo incluía exenciones que autorizaban ciertas operaciones con bonos de PDVSA y transacciones para mantener operativas a petroleras como Chevron."Venezuela llegó a suministrar 1 millón de barriles de petroleo o algo más a los Estados Unidos" y "con el robo de Citgo" --la petrolera de capital venezolano en Estados Unidos, cuyo control fue entregado al líder opositor Juan Guaidó-- "Venezuela dejó de vender 500.000 barriles de petróleo de calidad y más barato para las refinerías estadounidenses", señaló Maduro.El mandatario socialista señaló su gobierno tiene "una oferta muy fuerte para honrar los compromisos" de deuda de Venezuela, que se declaró en default en 2017, y que asciende a más de 140.000 millones de dólares.jt/yow ------------------------------------------------------------- Con mermada producción, Maduro propone proveer de gas a México =(Video)= Caracas, 19 Feb 2021 (AFP) - El presidente Nicolás Maduro propuso este viernes que Venezuela se convierta en proveedor de gas a México, pero un experto advierte que la idea es inviable pues la producción en el país sudamericano ya es insuficiente para el consumo interno.Una ola de frío en América del Norte obligó a un corte del envío de gas de Estados Unidos a México, que alimenta varias centrales generadoras de la red eléctrica nacional, provocando un corte que dejó sin luz a casi 5 millones de usuarios."Hay que hablar con nuestros hermanos de Pemex en México, hay que hablar con el gobierno mexicano, porque he visto todo el tema del suministro de gas y el esfuerzo que está haciendo el presidente (Andrés Manuel) López Obrador para resolverlo, ahora agravado con las nevadas en Texas", indicó Maduro en un acto oficial transmitido por la televisión."Viendo los planes de producción de gas nosotros deberíamos proponernos ser seguros suministradores de gas a México para su eficiencia energética, es una de las metas nuevas que propongo", añadió.Venezuela, que hace 12 años producía 3,2 millones de barriles diarios de petróleo, pone ahora unos 400.000 en el mercado, según la OPEP, a niveles de las décadas de 1930 y 1940.No hay cifras oficiales de producción de gas natural en Venezuela, pero "al caer la producción petrolera, también ha caído la producción de gas" en esa proporción, advirtió el economista José Toro Hardy, que integró el directorio de la petrolera estatal PDVSA antes de la llegada del chavismo al poder.Según la Agencia de Energía de Estados Unidos, Venezuela produjo en 2018 946.000 millones de pies cúbicos.En medio de la mayor crisis de su historia reciente y un embargo petrolero de Estados Unidos, el abastecimiento de gas, sobre todo doméstico, es escaso en el país, lo que ha obligado a muchas familias a cocinar con leña al no poder pagar los altos precios en el mercado negro."En Venezuela no hay gas, ni pensar en enviar a México", insistió Toro. "El gas que se produce en los yacimientos profundos del nororiente de Venezuela tiene mucho gas. Ese gas anteriormente se aprovechaba o se reinyectaba al yacimiento, ese gas hoy día se está quemando".Venezuela cuenta con 197,1 billones de pies cúbicos de gas natural en reservas probadas, cifra que la ubica en el octavo lugar a escala mundial, según PDVSA.jt/mbj/tly -------------------------------------------------------------