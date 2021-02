Macron pide que Occidente facilite el 5 % de sus vacunas a países en desarrollo

Paris (France), 18/02/2021.- French President Emmanuel Macron during a viewing meeting of the landing of the NASA Perseverance Mars rover on the planet Mars at the French National Center for Space Studies (CNES) in Paris, France, 18 February 2021. A key objective for Perseverance?s mission on EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT-TESSON

Londres, 19 feb (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiere que Europa y EE. UU. suministren rápido hasta un 5 % de sus reservas de vacunas contra la covid-19 a los países en desarrollo que apenas han empezado con sus programas de inmunización.

Así lo afirmó Macron en una entrevista con el "Financial Times" (FT) publicada este viernes, con motivo de la reunión virtual del G7 (los países más industrializados) bajo presidencia del Reino Unido, en la que los líderes analizarán la manera de mejorar la colaboración mundial en materia sanitaria y el desarrollo de vacunas.

El jefe de Estado francés señaló que algunos países de África están comprando vacunas occidentales, como la de AstraZeneca, a "precios astronómicos", dos o tres veces más de lo que pagan los europeos, y están recibiendo ofertas por preparados chinos y rusos.

"Es una aceleración sin precedentes de la desigualdad global y es además políticamente insostenible, porque está dando paso a una guerra de influencia sobre las vacunas", añadió.

Macron considera crucial que las compañías farmacéuticas transfieran la tecnología al exterior para acelerar la producción global de vacunas y que haya transparencia en los precios.

"Nuestras campañas de vacunación no cambiarán, pero cada país (europeo) debería apartar un pequeño número de las dosis que tienen para llevar decenas de millones, pero muy rápido" a los países africanos, añadió el presidente, que dijo haber hablado de este asunto con la canciller alemana, Angela Merkel.

EE. UU. ha indicado que no donaría vacunas contra la covid-19 a los países en vías de desarrollo hasta disponer de suficientes suministros para su país, mientras que el Reino Unido ha prometido donar la mayoría de su excedente a las regiones más pobres.

El Reino Unido ha firmado contratos para la compra de más de 400 millones de vacunas, de distintas farmacéuticas, por lo que se espera que haya un excedente una vez que toda la población adulta haya sido vacunada, previsiblemente para este septiembre.

Se espera que los líderes del G7 -EE. UU, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón- aborden este viernes algún tipo de acuerdo sobre la distribución de las vacunas.