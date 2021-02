Macron considera vital el multilateralismo para lograr resultados

Emmanuel Macron (C). EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT-TESSON

Londres, 19 feb (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, considera necesaria la cooperación internacional para conseguir resultados concretos, desde la pandemia al cambio climático, según lo afirmó al periódico "Financial Times" (FT).

El "enemigo del multilateralismo" es "la lentitud y la ineficacia", dijo el jefe de Estado francés en una entrevista con el FT publicada este viernes, con motivo de la reunión virtual del G7 (países más desarrollados) bajo presidencia del Reino Unido.

Macron citó como asuntos relevantes de la agenda internacional el suministro de vacunas occidentales para África, el impulso de organismos como la ONU y la Organización Mundial de Comercio (OMC), la lucha contra el cambio climático y el control de lo que denominó "globalización del odio" a través de las redes sociales.

"Para mí, la clave es el multilateralismo que produce resultados", insistió.

Sobre la crisis climática, Macron resaltó que se puede avanzar a través del vínculo multilateral y lograr una "neutralidad de carbono para el 2050, mayores compromisos sobre objetivos en 2030 y el trazado de una agenda muy específica y concreta".

Asimismo, se mostró optimista sobre una resolución de la disputa comercial entre EE.UUU. y la UE, después de que el expresidente Donald Trump impusiera aranceles al club comunitario, pero que la nueva Administración demócrata aún tiene que revertir.

"Creo que sería extremadamente incoherente si no pudiéramos alcanzar un acuerdo porque esa no es la manera en que uno construye un efectivo multilateralismo", agregó.

APOYO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Entre otras cosas, el presidente francés resaltó la necesidad de que las mayores economías trabajen con la OMC a fin de poder respetar compromisos sociales y medioambientales mientras se resuelven más rápidamente las disputas.

En su opinión, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya no funciona a la hora de resolver crisis regionales, por lo que se mostró a favor de darle un nuevo impulso para evitar una escalada de las tensiones entre EE.UU. y China.

Francia, el Reino Unido y Rusia -los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad- están a favor de crear una nueva zona de cooperación con China, si este país así lo quiere, agregó.

El presidente admitió haber tenido una larga conversación con el presidente y la vicepresidenta de EE.UU., Joe Biden y Kamala Karris, respectivamente, sobre las amenazas a la democracia, y confió en que los compromisos de los dos políticos para defender los valores democráticos se traduzcan en una cooperación transatlántica destinada a regular a las grandes compañías tecnológicas.

"Estas grandes redes, estoy convencido, han claramente permitido una aceleración de la innovación y una aceleración de la transparencia, que son buenas, pero, al mismo tiempo, es una globalización de emociones. Es una globalización del odio. Es también una globalización de lo peor", dijo.

Con la expansión de las plataformas tecnológicas, agregó, "hemos creado por primera vez un espacio público, una ágora en la que no hay reglas".

MÁS CONTROL DE EUROPA SOBRE DEFENSA

Además, Macron reiteró su apoyo a que Europa tenga un mayor control de su defensa y seguridad.

"Soy defensor de la soberanía europea, de la autonomía estratégica, no porque esté en contra de la OTAN o porque dude de nuestros amigos americanos, sino porque soy lúcido sobre el estado del mundo, porque creo que necesitamos un reparto justo de la carga y Europa no puede delegar su protección y la protección de sus vecinos a EE.UU", afirmó.

En su opinión, hay que reinventar a la OTAN para adaptarla a la realidad actual.

"Nadie puede decirme que la OTAN de hoy es una estructura que, en sus cimientos, sea aún pertinente. Fue fundada para afrontar el Pacto de Varsovia. No hay más Pacto de Varsovia", afirmó.