11/06/2016 Lara Dibildos desvela cómo se encuentra su madre, Laura Valenzuela, tras cumplir 90 años. MADRID, 19 (CHANCE) Laura Valenzuela es una figua legendaria en la historia televisiva y cinematográfica de nuestro país. Inolvidable actriz, presentadora y cantante que acaba de celebrar su 90 cumpleaños en plena forma. En un discreto segundo plano mediático, y manteniendo su legendaria belleza, hace varios años que la mujer de José Luis Dibildos no se deja ver en público por decisión propia.



Su hija, Lara Dibildos, acompañada por su pequeño, Álvaro - que la actriz tuvo durante su relación con Álvaro Muñoz Escassi han celebrado una fecha tan especial con la inolvidable Laura y nos cuenta cómo se encuentra su madre tras cumplir 90 años.



Sonriente, pudimos ver a Lara a media tarde y, saliendo de su casa, nos contaba que todavía no había podido ver a su madre porque "he estado trabajando todo el día", pero que la veterana actriz está "muy bien", "deseando tomar un trozo de tarta con ella y soplar la vela. A ella de toda la vida le encantan los cumpelaños y soplar la tarta, poner los años. Estando tan estupenda también me gustaría poner los años"



"Mi madre está muy bien, de verdad. De salud está bien que es lo importante y nada, 90 años, son 90 años", desvela Lara emocionada cuando le preguntamos cómo se encuentra la legendaria presentadora, antes de añadir "qué te voy a decir yo que soy su hija, un orgullo increíble por mi madre tanto profesional como madre y como abuela. Gracias a ella yo he podido dedicarme al teatro, viajar porque mis hijos se quedaban con ella".



Acerca de cómo es ahora la vida de la inolvidable actriz, Lara nos cuenta que es muy "tranquila. Antes salíamos a comer un día a la semana, pero ahora como no se puede vamos a su casa, nos tomamos la tarta y nada, todo bien. Ella ha sido peleona toda la vida, pero se deja cuidar aunque tiene su carácter".



Además, una sincera Lara confiesa por qué su madre desapareció, de un día para otro, del panorama público: "Ella decidió hace muchos años ya que se había acabado Laura Valenzuela y que tenía una edad, que ya si tenía que ir a un sitio por una amistad, luego tendría que ir a 20 más, no tenía ni ganas ni nada. Hay que respetarla igual que el día que decidió que dejaba la televisión y lo hizo. Ella sigue pensando que ha hecho lo que quería hacer y quiere que la recuerden como Laura Valenzuela, pero ahora está deseando que lleguemos para hacer video llamada con mis hijos, verlos y soplar la tarta".



Pero, que no la veamos no quiere decir que no esté al tanto de cómo es la televisión en la actualidad. "Mi madre lo ve, lo está viendo. Ella ve que es una televisión muy distinta a la que ella empezó, siempre ha sido muy moderna para su época y ella ha ido evolucionando con todo, menos las tecnologías que dice que se niega, pero lo entiende todo, no es la televisión que ella hizo ni la que a ella le gustaría, pero entiende que son otras épocas y otras generaciones", asegura Lara.



A pesar de que dejó la televisión cuando su hija ni siquiera había nacido porque le apetecía dedicarse a la maternidad, Laura sigue al tanto de la actualidad, como confiesa su única hija: "Ve la tele, las revistas todas las semanas le sigue gustando verlas... como una abuela y madre normal".