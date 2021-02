La peruana Mulanovich acusa a federación de quitarle cupo directo al Mundial

En la imagen la peruana Sofia Mulanovich. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 19 feb (EFE).- La tablista peruana Sofía Mulánovich denunció que la Federación Deportiva Nacional de Tabla (Fenta) le ha quitado el cupo directo que tenía para el Mundial de la Asociación Internacional de Surf (ISA) que se disputará en mayo en El Salvador, donde se otorgarán las últimas plazas para los Juegos Olímpicos.

Mulpánovich, la tablista más reconocida de Perú, fue incluida por la Fenta en un torneo selectivo para el Mundial ISA y, pese a que los cupos serán otorgados por los técnicos y no dependerá netamente de quien llegue a la final, es algo que ella no esperaba por ser la actual campeona mundial.

En la anterior edición del Mundial ISA, celebrada en septiembre de 2019 en Japón, Mulánovich ganó con 36 años la final al obtener una puntuación de 13,8 frente a la brasileña Silvana Lima (12,77), la sudafricana Bianca Buitendag (12,64) y la estadounidense Carissa Moore (12,6).

"Es algo muy injusto para mí", lamentó Mulánovich, que para alcanzar el Mundial ISA ahora deberá competir con otras once tablistas peruanas por una de las dos plazas restantes que quedan para representar a Perú, pues la otra la tiene ya asegurada Daniella Rosas con su medalla de oro en los últimos Juegos Panamericanos.

"Estoy muy dolida porque no ha sido fácil lograr lo que logré, y creo que ese cupo es mío y me lo están sacando de las manos sin ninguna explicación", añadió.

La deportista recordó que el título mundial de 2019 lo ganó frente 'top' del surf mundial, pues no solo le tocó batirse con la norteamericana Moore, sino también con otras estrellas de la especialidad como las australianas Stephanie Gilmore y Sally Fitzgibbons.

"Pude ganarlo con mucha garra, mucha entrega y mucha pasión como siempre que me he puesto la camiseta del Perú. Lo que pido es que reconozcan mi título que me da la chance de clasificar a Tokio. Un cupo que es merecido", consideró.

Asimismo, la tablista recordó que desde hace varios meses está entrenándose para el Mundial ISA bajo el auspicio del programa Tokio 2020 del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

"Es por eso que nunca me imaginé que de un momento a otro me saquen y me quiten este gran sueño desde que supe que el surf era olímpico. Lo único que pido es un poco de justicia, que me den respeto. Creo que me lo merezco después de todo lo que he hecho por el surf y el deporte peruano", apostilló.

Gracias en parte a Mulánovich, Perú es una de las potencias del surf en Latinoamérica, pues su título de 2004 en el circuito mundial y los dos Mundiales ISA (2004 y 2019) ganados le dieron mucha visibilidad al surf entre los peruanos.

Pese a que se había retirado en 2013, Mulánovich volvió a competir en 2016 una vez que se incluyó al surf dentro del programa olímpico, con el objetivo de coronar su carrera con una participación en los Juegos Olímpicos.