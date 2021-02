Kubrat de Bulgaria sale corriendo al ver las cámaras de prensa

MADRID, 19 (CHANCE)



Son muchas las ocasiones en las que hemos vivido situaciones surrealistas, pero la de hoy se lleva todas las papeletas en estos meses de pandemia que pocas cosas hemos tenido que vivir y que ver. Hoy, viernes soleado en la Comunidad de Madrid, perfecto día para estar con seres queridos en una terraza de un restaurante, hemos visto como Rafael Medina se olvidaba un poco del Coronavirus y se olvidaba ponerse la mascarilla rodeado de amigos.



En esa misma mesa se encontraba María García de la Rasilla junto con Kubrat de Bulgaria, el que cual ha tenido una reacción de lo más alucinante con las cámaras de prensa, ya que además de no pegarle nada comportarse así, no tiene ningún sentido lo que ha hecho... ¿por qué ha reaccionado así?



El caso es que Kubrat ha salido corriendo cuando ha visto las cámaras de prensa y ha corrido durante todo el paso de peatones sin mirar atrás. Una vez que ha llegado a la acera de enfrente ha girado su cabeza para asegurarse que había dejado atrás a los profesionales que estaban haciendo su trabajo. Un comportamiento que como decimos nos ha llamado mucho la atención porque no esperábamos que saliese corriendo y huyera de la prensa de esta manera, ¿qué tiene que temer?