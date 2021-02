Kosovo/Serbia.- El nuevo primer ministro de Kosovo no se plantea priorizar el diálogo con Serbia

14/02/2021 Albin Kurti, líder del Movimiento Vetevendosje, Autodeterminación, de Kosovo POLITICA EUROPA BALCANES CHRIS HUBY / LE PICTORIUM / ZUMA PRESS / CONTACTOP



PRISTINA, 19 (DPA/EP)



El nuevo primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, ha señalado que no se plantea priorizar el diálogo con Serbia, que no reconoce a Kosovo como nación independiente.



"No queremos subestimar (el diálogo) pero los ciudadanos nos han elegido para asegurar la justicia, los puestos de trabajo y la lucha contra la pandemia de COVID-19", ha indicado Kurti en una entrevista con el servicio albano de la cadena Voice of America, emitida este viernes.



Así, ha mencionado varias encuestas que muestran que el difícil establecimiento de las relaciones con Serbia ocupa el sexto o séptimo lugar entre las preocupaciones de los ciudadanos kosovares, así que ha aseverado que es un aspecto que no puede "ignorar". No obstante, ha recalcado que los ciudadanos han votado a su partido para lograr las cosas que necesitan.



Kurti, un antiguo líder estudiantil de 44 años, fue investido como primer ministro a principios de febrero, tras cuatro meses de intensas negociaciones iniciadas tras las últimas elecciones anticipadas. Es el líder del partido de izquierdas Vetevendosje, que significa autodeterminación.



Kosovo, habitado en la actualidad prácticamente solo por albanos, rompió con Serbia en 1999, después de una intervención de la OTAN, y declaró su independencia en 2008, algo que Serbia no reconoce, por lo que continúa reclamando el territorio.