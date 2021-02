Kim Kardashian pide el divorcio de Kanye West

FOTO DE ARCHIVO: Kim Kardashian y Kanye West asisten a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en Beverly Hills durante la 92ª edición de los Premios de la Academia, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 9 de febrero de 2020. REUTERS/Danny Moloshok/File Photo

Por Jill Serjeant

LOS ANGELES, EEUU, 19 feb (Reuters) - La estrella de televisión y empresaria Kim Kardashian presentó el viernes una solicitud de divorcio de su marido, el rapero Kanye West, tras casi siete años de matrimonio y meses de rumores de que su relación se había roto.

Los representantes del Tribunal Superior de Los Ángeles y de Kardashian, de 40 años, dijeron que ella había presentado los papeles de divorcio.

El sitio web de celebridades TMZ citó fuentes no identificadas diciendo que la separación era amistosa y que Kardashian había pedido la custodia compartida de los cuatro hijos de la pareja. Los motivos del divorcio no se conocieron de inmediato.

Los representantes de West no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La presentación sigue a meses de filtraciones y reportes de que el matrimonio entre los dos famosos estaba en crisis.

Kardashian, que se dio a conocer en la serie de telerrealidad "Keeping Up with the Kardashians", se casó con West, de 43 años, en mayo de 2014, lo que los convirtió en una de las parejas de famosos más conocidas de Hollywood y popularmente llamada "Kimye".

La ya de por sí poco convencional relación de la pareja se tensó el año pasado cuando West, que padece un trastorno bipolar, realizó una infructuosa campaña para ser elegido presidente de Estados Unidos bajo el autodenominado Birthday Party.

En julio, Kardashian publicó un comunicado en el que pedía compasión por los problemas de salud mental de West. Sin embargo, la pareja parecía estar cada vez más distanciada, ya que el ganador de 21 Grammy pasaba la mayor parte del tiempo en su rancho de Wyoming y Kardashian permanecía en su mansión de Calabasas, en las afueras de Los Ángeles.

Se dice que tanto Kardashian como West son multimillonarios. West hizo su dinero a través de su música, así como de su línea de moda y zapatillas Yeezy.

Kardashian, que se está formando para ser una abogada de justicia social, hizo su dinero a través de la serie de televisión, como promotora en redes sociales y mediante el desarrollo de una lucrativa línea de cosméticos y ropa.

TMZ informó que la pareja tenía un acuerdo prenupcial y que las discusiones sobre un acuerdo patrimonial estaban muy avanzadas.

La boda fue la primera para West y la tercera para Kardashian después de haber tenido breves matrimonios con el jugador de baloncesto Kris Humphries y el productor musical Damon Thomas.

(Reporte de Jill Serjeant; Editado en español por Javier López de Lérida)