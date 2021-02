Kiko Rivera aclara públicamente si ya ha vendido su parte de Cantora

01/01/1970 KIKO RIVERA DE CENA CON RAQUEL LOZANO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 19 (CHANCE)



Kiko Rivera ha entrado en directo, por teléfono, a 'Sálvame Diario' y ha aclarado las informaciones que se han contado esta tarde en el plató y es que recordemos que esta tarde empezaban diciendo que el dj había conseguido vender su parte de Cantora.



El hijo de Isabel Pantoja ha hablado alto y claro y entraba así en el programa: "Primero, dar las buenas tardes a todos, deciros que ojalá eso sucediese, que yo sepa todavía no hemos hablado con nadie, ni nos hemos reunido con nadie todavía. Si que es verdad que mi hermano Cayetano y Francisco me han ofrecido compradores, pero no son ellos mismos. Estas cosas van despacio y no cualquiera compra una finca en estas condiciones, agradecería que por mi bien Kike Calleja no dijera estas cosas que no son ciertas porque se la están metiendo hasta el fondo, ya te adelanto que es mentira, ojalá fuera verdad amigos míos".



El marido de Irene Rosales ha asegurado que tiene varios posibles compradores, pero que todavía no se ha reunido con ellos porque quieren ver lo que está en venta: "Tengo varias opciones, pero ahora quieren ver la finca, ver cómo está todo, lo normal cuando compras algo". En cuanto a las informaciones que aseguran que Isabel Pantoja va a vender su parte a una persona extranjera, Kiko ha desvelado que: "Yo no lo sé, a mí me da igual, es decir, que al final quién se lo quede al final me da igual, yo lo que quiero es deshacerme de eso. Bueno, me da igual, como si se la quiere vender a Mickey Mouse, que se la compren a ella, pero que se lo compren de verdad".



Kike Calleja le ha preguntado si le consta que sus hermanos Fran y Cayetano Rivera quieren quedarse con su parte de la finca a través de esos compradores que le han comunicado y él ha contestado que no: "Tengo entendido que no". Lo que sí que ha querido dejar claro el dj es que su parte no vale 3.5 millones de euros, sino mucho menos: "No son 3.5 millones, no la vendo por eso, habría que hacer la tasación de cómo está actualmente".



En cuanto a cómo está su relación con su prima Anabel Pantoja después de que Irene Rosales tuviera que llamar hace unos días al programa para desmentir la información que estaba contando esta, Kiko asegura que apoya cien por cien a su mujer: "Nos hemos mensajeado un par de veces, pero en estos momentos lo que menos necesito son dramas, yo amo a mi prima, ella está actuando de la manera que ella cree que es correcta, pero ella debe saber que no dice las cosas como son, en ese aspecto Irene tenía toda la razón del mundo".



Kiko Rivera ha entrado dispuesto a hablar de todo y también ha lanzado alguna pullita para su hermana, la que hace días confesaba que ya era mayorcito para pedir ayuda: "Cariño, pero qué estás diciendo, no sabe lo que es pasar por eso, eso es una putada y ya te hablo un poco de todo...".



También se ha pronunciado sobre los vídeos que se están emitiendo estos días de cuando era joven y quedaba con la prensa a escondidas para hacer reportajes: "Ya que entro te cuento cómo me siento. Los vídeos que están saliendo ahora hace 15 años no me afectan, un Kiko joven, loco, que necesitaba dinero... me da vergüenza verme así, pero más vergüenza deberían darle a los otros porque yo era un chaval. Para hacer esas cosas, cómo debería estar yo".